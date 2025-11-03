Editorias do Site
Anitta encerra festival Global Citizen com parentes do cacique Raoni em Belém

Apresentação contou com elementos da aparelhagem

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:04

Anitta se apresenta no 'Global Citizen Festival' Crédito: Thiago Gomes/AFP

"Estamos aqui por uma causa muito maior. A gente está aqui para se divertir e se conscientizar", disse Anitta no meio do seu show, o último do Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado à noite, em Belém. "Eu amo vocês demais. Que energia incrível."

Ela abriu a apresentação com o hit "Show das Poderosas", vestida com um adereço com plumas em estilo indígena e acompanhada de uma trupe de dançarinos. Logo ela se livrou da plumagem e se entregou às coreografias sensuais, que dominaram o show, em canções como "Joga pra Lua", "Savage Funk" e "Lose Ya Breath", na qual pediu para todo mundo "sair do chão".

Em seguida cantou "Envolver", sucesso em espanhol, "Some que Ele Vem Atrás" e "Romance com Safadeza", que gravou com Wesley Safadão, com as letras aparecendo nos telões, no melhor estilo karaokê. Cantou ainda "Sei que Tu Me Odeia", "Desce pro Play", "Tudo Nosso" e "Sua Cara", entre outras.

Após Anitta deixar o palco, uma voz masculina anunciou: "Agora que o bicho vai pegar. A mistura do funk carioca com as aparelhagens". Foi a deixa para um grupo de dançarinos chegar com roupas iluminadas por luzes coloridas e realizar diversas coreografias.

Logo depois, Anitta entrou na garupa de uma moto e se uniu à trupe e cantou mais hits, como "Sim ou Não". O show ainda teve participação de Viviane Batidão, conhecida como a rainha do tecnomelody.

Já sozinha no palco, Anitta encerrou a apresentação com um toque de rock, com a canção "Boys Don't Cry", contorcendo-se no chão. "Eu amo vocês", afirmou. Antes de deixar o palco, ela disse que as pessoas não podiam esquecer o motivo de estarem no evento.

"Enquanto a gente se diverte, a gente também tem que pensar em coisas importantes: nossa floresta e os povos originários. Trouxe aqui a família do cacique Raoni para lembrar a importância de estar aqui." Os parentes do líder indígena entoaram um canto tradicional.

O cantor e compositor Seu Jorge, que se apresentou antes de Anitta, também colocou todo mundo para dançar, com sucessos como "Lasqueira" e "Carolina". Em "Amiga da Minha Mulher", a banda ganhou o reforço de Chris Martin, vocalista do Coldplay, no violão e até cantarolando. O britânico continuou no palco, tocando bateria em "Alma de Guerreiro" e pandeiro em "Felicidade".

Diego Scotti, do conselho da Global Citizen, divulgou no evento uma mensagem enviada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer: "Na véspera da COP30 no Brasil, lar da floresta amazônica, é fantástico ver tantas pessoas reunidas para demonstrar seu apoio à ação climática do Global Citizen Festival."

