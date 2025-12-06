Para todos! Patati e Patatá, Parque Aberto e Negão Original neste sábado (6)

Expo Vargem Alta

Programação começa com a abertura da 3ª Mega Pegorão (8h) e a abertura da praça de alimentação (9h). Mais tarde, o público confere o show de Eduardo Júnior e Banda (11h). À noite, o evento segue com o circuito de rodeio de touros (19h), seguido do show de Bruno Henrique e Guilherme (20h). O ponto alto da noite é o show nacional com Conrado (21h30), fechando com a apresentação de Matheus Montana (23h). Horário: programação ao longo do dia. Local: Parque de Exposições de Vargem Alta. Endereço: Vargem Alta. Entrada: solidária — fralda geriátrica ou alimento não perecível.