Para todos! Patati e Patatá, Parque Aberto e Negão Original neste sábado (6)

Evento com feira cultural, oficinas, performance, exibição do documentário Waldo e apresentação musical de Elaine Augusta, dentro da programação do Projeto Entrelaços. Horário: a partir das 10h. Local: Espaço Thelema. Endereço: Rua Graciano Neves – Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
S shows ao ar livre de Jadsa e Sthelô, sets dos DJs Jone BL e Karine e as Bolachas, além de oficinas gratuitas, Feira Curva, praça de alimentação e visita mediada à exposição “Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira”. Horário: a partir das 8h, com oficinas às 14h e show da Jadsa às 15h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n – Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita mediante retirada de ingresso na recepção ou via plataforma INTI.
Espetáculo infantil que mistura números circenses, personagens do Parque Patati Patatá e as músicas mais famosas da dupla, em uma experiência imersiva para toda a família. Data: até 21 de dezembro. Horário: sextas, às 19h30, e sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: ingressos entre R$ 30 e R$ 160, disponíveis online e na bilheteria.
A Praia de Camburi será palco da primeira edição do Camburi Beach Fest, que acontece em dois fins de semana. Com uma programação diversa, o festival promete integrar esporte, cultura, lazer, educação ambiental e empreendedorismo. Local: Praia de Camburi. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4.480, Jardim Camburi, Vitória - Em frente do antigo Canto do Sol. Data: 6 e 7 de dezembro. Entrada: gratuita.
Festival cultural com varal de poesias e desenhos infantis, campanha de doação de livros, apresentações de congo e capoeira, homenagens, coral e encerramento com música. O evento reúne comunidade e artistas em uma celebração de arte, educação e cultura popular. Horário: a partir das 15h. Local: Espaço Praia Veromare (anexo ao Tatu do Bem). Endereço: Praia de Camburi, Vitória. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.
Com Borges, BN, Negão Original, Chefin, Black da Penha. Entrada: a partir de R$ 60, em Meu Bilhete. Horário: a partir das 21h. Local: Café de La Musique Vila Velha. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha.
Programação começa com a abertura da 3ª Mega Pegorão (8h) e a abertura da praça de alimentação (9h). Mais tarde, o público confere o show de Eduardo Júnior e Banda (11h). À noite, o evento segue com o circuito de rodeio de touros (19h), seguido do show de Bruno Henrique e Guilherme (20h). O ponto alto da noite é o show nacional com Conrado (21h30), fechando com a apresentação de Matheus Montana (23h). Horário: programação ao longo do dia. Local: Parque de Exposições de Vargem Alta. Endereço: Vargem Alta. Entrada: solidária — fralda geriátrica ou alimento não perecível.
Show nacional da banda Dallas Country na programação da Festa de Nossa Senhora da Conceição, celebração que integra também o aniversário de 469 anos da Serra. Dona do hit “Clima de Rodeio”, a banda promete uma noite de energia, nostalgia e muita música sertaneja. Horário: 21h. Local: Palco da Festa de Nossa Senhora da Conceição. Endereço: Em frente à Igreja Matriz, Serra Sede. Entrada: gratuita.
Festa temática para fãs de animes, super-heróis, cultura geek e asiática, com DJs, aberturas de anime, pop, rock, k-pop, j-rock e funk. Horário: das 22h às 3h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 – Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (3º lote) + taxa.
Evento da escola Vila da Música com apresentações ao vivo de bandas formadas por alunos e professores, dividido em dois horários com repertório que inclui covers de artistas como Cassia Eller, Beatles, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Paramore e Los Hermanos. Horário: em duas sessões — das 14h às 16h e das 17h às 19h30. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: ingressos a partir de R$ 50 (valor final do último lote).
Festa universitária com 7 horas de open bar e programação noturna. Horário: a partir das 22h. Local: Embrázado. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 130.
Edição itinerante do tradicional Festival Casa Corais, trazendo show tributo ao Planet Hemp e Marcelo D2 com Zé Maholics, além de Pirikito, Rodrigo Lorio e discotecagem de Mr. Dedus. Chegue cedo para aproveitar dose dupla de Baco e chope Amstel das 16h às 18h. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30.
Trap in Funk Mex com Borges, evento que reúne funk e trap em Guarapari com atração nacional e noite de performances intensas. Horário: a partir das 22h. Local: Mex Guarapari. Endereço: Rua Mário Leoncio da Vitória, 134 – Praia do Morro, Guarapari/ES. Entrada: a partir de R$ 35.
Samba Júnior e ChoppSamba. Horário: 17h. Entrada: cobrança de couvert. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória. Valor: Cobrança de couvert.
Edição especial do baile black “Vem pru Charme”, com DJs Tropesso, Sandro Bass, Fabbio Brasil, B1 e Renatinho, em uma tarde dedicada à cultura charme e à solidariedade, arrecadando doações para a Escola de Samba Unidos da Piedade após o incêndio que atingiu seu galpão de alegorias. Horário: a partir das 15h. Local: quadra da Unidos da Piedade. Endereço: Rua José Marcelino, 144 – Centro, Vitória. Entrada: gratuita, com incentivo à doação de materiais de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis.
Com Dublin U2 Tribute. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Mlk027 e D'Moleque. Horário: a partir das 17h. Entrada: R$ 30, com nome na lista (slicitar Instagram do estabeleicmento). Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07 - Mata da Praia, Vitória.
Espetáculo da Escola de Circo e Teatro Árvore apresenta uma fábula poética sobre uma cidade cinza transformada pela alegria, pela natureza e pelos sonhos, guiada por palhaços rebeldes que iniciam uma revolução colorida e sensível. Horário: 19h. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos 1h antes da apresentação. Local: Teatro Carlos Gomes.
Apresentação de ballet da escola Pimenta Dance com o espetáculo O Quebra Nozes e pianista com músicas de Natal. Horário: a partir das 18h. Local: Shopping Mestre Álvaro, na decoração de Natal. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
Exposição de fotos feitas com celular por participantes da oficina ministrada por Thais Gobbo, acompanhada da quarta sessão do Cineclube Águas com o filme Up: Altas Aventuras. Horário: a partir das 18h30 (sessão do filme às 19h). Local: Casa Thelema. Endereço: Praia Grande, Fundão. Entrada: gratuita.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5, Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Edição especial da feirinha que valoriza microempreendedores com 11 expositores oferecendo artesanato, crochê, acessórios, produtos de beleza, doces e biscoitos, ideal para quem busca presentes criativos. Funcionamento: até 24 de dezembro. Segunda a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L2). Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com árvore de 8 metros de altura e uma grande estação com trenzinho, além do espaço do Papai Noel e cantinhos instagramáveis. Funcionamento: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Funcionamento: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com repertório que reúne clássicos de Natal e obras da MPB. Horário: 11h. Local: Parque Botânico Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, s/n – Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Com repertório que passeia por ritmos brasileiros e versões especiais de clássicos natalinos. Horário: 19h. Local: Parque da Prainha. Endereço: Avenida Antônio Ferreira de Queirós, Prainha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Apresentação do Centro Educacional Inovação, trazendo ao público um repertório preparado especialmente para celebrar o período natalino com emoção e alegria. Horário: 18h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Moxuara, varanda da Praça de Alimentação (L3). Endereço: BR-262, Km 3,5 – Campo Grande, Cariacica.
Cantatas com o Centro Municipal Ulysses Guimarães (CMUPH) e o Centro Educacional Happy Kids, unindo crianças e jovens em apresentações que celebram o espírito natalino na Praça de Alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha. Horário: Happy Kids às 15h e CMUPH às 16h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000 – Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Festival gastronômico que integra o Brilho de Natal de Domingos Martins, reunindo pratos exclusivos em restaurantes locais, espaço gastronômico no Centro e programação cultural. Data: até 14 de dezembro. Local: Centro de Domingos Martins. Endereço: Campinho, Domingos Martins. Entrada: gratuita.
Apresentação do Centro de Educação Infantil Jeová Jiré. Horário: 18h. Local: Na varanda da Praça de Alimentação (L3), no Shopping Moxuara, em Cariacica. Entrada: gratuita.
