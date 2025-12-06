Guloseima

Como fazer churros caseiros com doce de leite e um toque de bacon

Se você é fã dessa gostosura e não quer sair de casa para comprá-la no carrinho de churros mais próximo, HZ te ensina a preparar

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:00

Churros caseiro: finalize com açúcar, canela e bacon picadinho Crédito: Marca Seara

Doce de massa frita originário da Espanha, mas com influências portuguesa e chinesa, os churros são uma pedida irresistível como sobremesa. Também são uma boa guloseima para beliscar no lanche da tarde, em um fim de semana com amigos ou família.

Se você é fã dessa gostosura e não quer sair de casa para comprá-la no carrinho de churros da pracinha mais próxima, HZ te ensina a preparar! Acompanhe abaixo as instruções sobre como fazer a massa de churros na sua cozinha, acrescentando um gostinho defumado de bacon.

Acompanhe o passo a passo da receita!

Churros caseiros com doce de leite, bacon e chantili

Rendimento: 10 porções

Tempo médio de preparo: 40 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

180g de bacon em fatias picado

1 xícara de água



250g de farinha de trigo



60g de açúcar



1/2 colher (chá)

de essência de baunilha



1 colher de chá de fermento em pó



1 pitada de sal



3 ovos



Doce de leite pronto a gosto



Chantili pronto a gosto



Açúcar a gosto



Canela a gosto



Óleo

Modo de preparo:

Em uma frigideira, frite o bacon picadinho até dourar, retire e coloque sobre papel-toalha para retirar o excesso de gordura. Reserve 1/4 de xícara da gordura do bacon. Em uma panela, coloque a água, a gordura do bacon reservada, o açúcar e o sal, e leve ao fogo médio até ferver. Junte a farinha de uma vez só, mexa bem até engrossar e soltar do fundo da panela. Retire do fogo, coloque na tigela da batedeira e deixe amornar.

Ligue a batedeira e adicione os ovos, um a um, a essência de baunilha e o fermento, e bata até obter uma mistura homogênea.

Coloque a mistura em uma manga de confeiteiro com bico pitanga e esprema sobre a gordura quente, cortando a massa com uma tesoura no comprimento que desejar, e frite até dourar. Repita esse processo até terminar a massa, colocando os churros recém-fritos sobre o papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Finalize colocando açúcar e canela e sirva com doce de leite cremoso e chantili, polvilhandodo com bacon.



Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

