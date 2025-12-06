Como fazer churros caseiros com doce de leite e um toque de bacon

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:00
Doce de massa frita originário da Espanha, mas com influências portuguesa e chinesa, os churros são uma pedida irresistível como sobremesa. Também são uma boa guloseima para beliscar no lanche da tarde, em um fim de semana com amigos ou família.
Se você é fã dessa gostosura e não quer sair de casa para comprá-la no carrinho de churros da pracinha mais próxima, HZ te ensina a preparar! Acompanhe abaixo as instruções sobre como fazer a massa de churros na sua cozinha, acrescentando um gostinho defumado de bacon.
Acompanhe o passo a passo da receita!
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta