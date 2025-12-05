Verão capixaba

Quem é o vendedor de praia mais gente boa da Grande Vitória? Participe!

Indique aquele vendedor ou vendedora que tem carisma, criatividade e transforma seu momento na praia em uma experiência ainda melhor

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:00

Quem é o vendedor de praia mais gente boa da Grande Vitória? Crédito: Imagem feita com IA / ChatGPT

Sol, calor, água de coco gelada e aquele atendimento que faz toda a diferença. O verão está chegando e, para celebrar quem realmente deixa a praia ainda mais leve e divertida, HZ e o Em Movimento vão eleger o "Vendedor(a) de Praia Mais Gente Boa da Grande Vitória". E você pode ajudar a escolher!

A ideia é simples: sabe aquela pessoa que sempre te recebe com sorriso, bom papo e um atendimento que muda até o astral do dia? Pode ser o ambulante do picolé, o vendedor de churrasquinho, a moça do açaí, o rapaz do queijo coalho, a tia do pastel, a galera do coco ou até quem trabalha em uma barraca fixa à beira-mar. Se ela torna a praia mais divertida, merece estar aqui.

Além disso, o programa Em Movimento, da TV Gazeta, vai acompanhar todo o projeto ao longo de dezembro e janeiro, com uma programação especial. No dia 6 de dezembro, o programa anuncia a abertura das inscrições, que seguem até 11 de dezembro. Já no dia 12, serão revelados aqui em HZ os cinco nomes selecionados para disputar a votação do público.

No dia 27 de dezembro, o Em Movimento anuncia oficialmente os finalistas e entrega um pequeno spoiler do que vem por aí. A partir de 3 de janeiro começam a ir ao ar os VTs especiais, com a história de um finalista por semana, sempre aos sábados, às 14h40, ao longo de todo o mês.

Para participar, basta preencher o formulário abaixo e indicar o seu vendedor ou vendedora preferido(a). Vale também se inscrever para representar o próprio trabalho! Queremos conhecer histórias legais, bordões famosos, aquela gentileza que conquista turistas e moradores e tudo mais que faz parte da cultura capixaba à beira-mar.

As inscrições começam no dia 5 de dezembro e terminam no dia 11 de dezembro, às 17h30. Participe!

