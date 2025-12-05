Editorias do Site
Redes Sociais

Pernil de Natal com crosta: 3 receitas fáceis e deliciosas para a ceia

Aprenda a preparar versões diferentes e igualmente deliciosas deste prato

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 13:24

Pernil assado com crosta de ervas e alho (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Pernil assado com crosta de ervas e alho Crédito: from my point of view | Shutterstock

O pernil é uma das estrelas mais esperadas da ceia de Natal, conquistando a mesa com seu sabor marcante e apresentação generosa que reúne toda a família. Quando preparado com uma crosta crocante e saborosa, ele se torna ainda mais irresistível, combinando a maciez da carne com texturas e aromas que deixam qualquer refeição festiva inesquecível.

A boa notícia é que preparar essa delícia não precisa ser complicado. Com ingredientes acessíveis e técnicas simples, você pode surpreender seus convidados com versões diferentes e igualmente deliciosas.

Leia mais

Imagem - Ceia de Natal: veja lista com mais de 120 pratos sob encomenda no ES

Ceia de Natal: veja lista com mais de 120 pratos sob encomenda no ES

Confira 3 receitas fáceis de pernil de Natal com crosta para tornar sua ceia ainda mais especial!

Pernil assado com crosta de ervas e alho

Ingredientes:

  • 1 peça de pernil suíno pequeno
  • 6 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de páprica doce
  • 1 colher de sopa de alecrim fresco picado
  • 1 colher de chá de tomilho
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes quente
  • Ramos de alecrim para finalizar
  • 1 colher de sopa de farinha de rosca fina
  • 1 pitada de ervas secas

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, uma colher de sopa de azeite, o mel, o sal, a pimenta-do-reino, uma colher de sopa de páprica, o alecrim, o tomilho e o orégano. Mexa até formar uma pasta espessa. Espalhe metade dessa pasta sobre toda a peça de pernil, pressionando bem para aderir e formar a futura crosta.

Depois, aqueça uma panela ou frigideira funda (que possa ir ao forno) em fogo alto. Adicione uma colher de sopa de azeite. Sele o pernil de todos os lados rapidamente para dourar a superfície, sem cozinhar o interior. 

Depois de selado, espalhe mais uma camada fina da pasta de ervas sobre o pernil. Misture farinha de rosca com uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de páprica doce e as ervas finas e pressione sobre o topo da carne para intensificar a textura. Coloque o pernil no centro da panela. Adicione o caldo quente ao fundo — mas sem tocar na crosta. Espalhe ramos de alecrim frescos ao redor.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Nos últimos 20 minutos, aumente para 200 °C para dourar e firmar a crosta. Deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Pernil assado com crosta dourada de mel (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock)
Pernil assado com crosta dourada de mel Crédito: Slawomir Fajer | Shutterstock

Pernil assado com crosta dourada de mel

Ingredientes:

  • 1 pernil suíno de 3 a 4 kg
  • 6 dentes de alho amassados
  • 1 cebola ralada
  • Suco de 1 laranja
  • 3 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de páprica doce
  • 1 colher de sopa de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de água quente
  • Ramos de alecrim para decorar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o alho, a cebola, o suco de laranja, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Faça pequenos cortes superficiais no pernil e espalhe todo o tempero, massageando bem. Cubra e deixe marinando na geladeira por 6 a 12 horas (o ideal é de um dia para o outro). Coloque o pernil em uma assadeira e acrescente a água quente no fundo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30.

Após esse tempo, faça a mistura da crosta com o mel, a mostarda dijon e o azeite. Espalhe bem por toda a superfície do pernil. Aumente o forno para 200 °C. Devolva o pernil ao forno sem papel-alumínio e asse por mais 40 a 50 minutos, pincelando mais mel. O objetivo é criar aquela crosta dourada, brilhante e levemente caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar (isso mantém a carne suculenta). Sirva com ramos de alecrim.

Pernil com crosta de farofa crocante

Ingredientes:

Pernil

  • 1 pernil suíno de 3 a 4 kg
  • Suco de 1 laranja
  • Suco de 1 limão
  • 1 cebola ralada
  • 5 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 1 xícara de chá de água quente

Farofa crocante

  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca flocada
  • 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • Raspas de 1 laranja
  • Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo:

Pernil

Em uma tigela, misture o suco de laranja, o suco de limão, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Espalhe essa marinada por todo o pernil, fazendo pequenos cortes na carne para que o tempero penetre melhor. Cubra e deixe marinar por 6 a 12 horas (idealmente na geladeira).

Transfira o pernil para uma assadeira, coloque a água quente no fundo e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e reserve para aplicar a crosta de farofa.

Farofa crocante

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto, sem deixar dourar demais. Depois, junte a farinha de mandioca e mexa bem, tostando levemente por 3 a 4 minutos.

Acrescente a castanha-do-pará e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com as raspas de laranja. Cozinhe por mais 1 minuto e desligue. Espalhe a farofa ainda quente sobre o pernil parcialmente assado, pressionando levemente com as mãos ou com uma colher para formar a crosta.

Volte ao forno por 30 a 40 minutos, até a farofa ficar dourada e crocante. Retire do forno e deixe o pernil descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar.

Leia mais

Imagem - Pernil de Natal com crosta: 3 receitas fáceis e deliciosas para a ceia

Pernil de Natal com crosta: 3 receitas fáceis e deliciosas para a ceia

Imagem - Como fazer salpicão de pernil com maçã-verde e mandioquinha palha

Como fazer salpicão de pernil com maçã-verde e mandioquinha palha

Imagem - Conheça receitas de pernil assado para a ceia de Natal

Conheça receitas de pernil assado para a ceia de Natal

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Karine Alves assume namoro com Lincoln Tornado, filho do ator Tony Tornado

Karine Alves assume namoro com Lincoln Tornado, filho do ator Tony Tornado
Imagem - Atriz Luiza Mariani enfrenta mastectomia dupla após câncer de mama

Atriz Luiza Mariani enfrenta mastectomia dupla após câncer de mama
Imagem - Capixaba batiza o filho de Acsel e eterniza amor pelo Guns N’ Roses

Capixaba batiza o filho de Acsel e eterniza amor pelo Guns N’ Roses