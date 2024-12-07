Salpicão de pernil com um toque cítrico é opção refrescante para a ceia Crédito: Glauco Epov

O pernil suíno assado é um dos cortes mais tradicionais servidos na ceia de fim de ano. Seja no Natal ou no Ano Novo, a carne costuma render bastante e, ao sobrar, pode dar origem a outras preparações para as refeições seguintes.

Para reaproveitá-la de um jeito refrescante, ideal para o clima do verão, ou até mesmo servi-la nas festas com uma outra roupagem, HZ traz uma dica saborosa que tem tudo para agradar seus convidados: salpicão de pernil com maçã-verde, zest de limão-siciliano e mandioquinha palha. Veja abaixo como fazer.

SALPICÃO DE PERNIL COM MAÇÃ-VERDE E MANDIOQUINHA PALHA

Rendimento: serve até seis pessoas

Tempo médio de preparo: 2 horas

Nível: médio

400g de pernil assado e desfiado (pode usar sobras)

1 cebola picadinha



1 colher de sopa de azeite



2 cenouras raladas



1 lata de milho verde



½ xícara de uva passa



1 maçã-verde picada



1 ½ xícaras de maionese



Salsinha picada a gosto



2 xícaras de mandioquinha palha



Sal a gosto



1 xícara de repolho branco



1 limão siciliano



Cebolinha a gosto



½ xícara de salsão picado



Modo de fazer o salpicão:

Misture todos os ingredientes, leve para a geladeira (pois para servir o salpicão ele tem que estar bem geladinho), exceto a mandioquinha palha, a salsinha e o zest de limão. Quando o salpicão estiver bem gelado, finalize com a salsinha cortada finamente, o zest de limão e a mandioquinha palha crocante.

Como temperar o pernil (caso não o compre já temperado):

1 pernil suíno

1 colher de sopa de sal



4 dentes de alho triturados



1 cebola média picada ou triturada



1 colher (chá) de pimenta-do-reino



1 colher (chá) páprica doce



1 colher (chá) de tempero chimichurri



Suco de 2 limões grandes (limão-cravo, de preferência)



Alecrim seco a gosto



Folhas de louro a gosto



Azeite a gosto

150g de bacon cortados em cubos pequenos



Modo de preparo:

Em uma tigela grande, que tenha tampa, coloque o pernil e, com o auxílio de uma faca, faça furos por toda a carne, inclusive na camada de gordura. Reserve. Despeje a mistura na carne, espalhando bem por toda a superfície e perfurações. Deixe o pernil bem regado.

Adicione os cubos de bacon, colocando-os dentro das perfurações e por cima da carne.

Tampe a tigela e leve à geladeira para marinar de 12 a 24 horas. Se não tiver uma tigela com tampa, vede bem o recipiente com plástico-filme.

Após as 24 horas, transfira o pernil com um pouco da marinada (reserve o restante) para uma forma forrada com papel-alumínio e regada com azeite.

Regue a carne com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de duas horas ou até ele ficar cozido. Abra o forno de vez em quando para ver o ponto e regar o pernil com mais um pouco da marinada.

Deixe o pernil descansar no forno desligado e semiaberto por 15 minutos antes de desfiá-lo.

Mandioquinha palha

Ingredientes:

4 mandioquinhas

Óleo para fritar por imersão



Sal a gosto

Como fazer:

Descasque as mandioquinhas e passe-as no mandolin na parte fina (cabelo-de-anjo). Deixe reservadas em um bowl com água.

Em uma frigideira, adicione o óleo para fritá-las por imersão. Leve ao fogo para aquecer.



Retire as mandioquinhas da água e seque-as com um pano de prato.



Frite as mandioquinhas até que fiquem bem douradinhas. Com uma escumadeira, retire do óleo e deixe escorrer em uma peneira metálica para ficarem bem sequinhas.