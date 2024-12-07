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Como fazer salpicão de pernil com maçã-verde e mandioquinha palha

Aproveite a tradicional ceia de fim de ano para servir uma receita suína clássica da temporada em versão cremosa e refrescante
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 06:00

Salpicão de pernil com maçã verde e zest de limão siciliano
Salpicão de pernil com um toque cítrico é opção refrescante para a ceia Crédito: Glauco Epov
O pernil suíno assado é um dos cortes mais tradicionais servidos na ceia de fim de ano. Seja no Natal ou no Ano Novo, a carne costuma render bastante e, ao sobrar, pode dar origem a outras preparações para as refeições seguintes. 
Para reaproveitá-la de um jeito refrescante, ideal para o clima do verão, ou até mesmo servi-la nas festas com uma outra roupagem, HZ traz uma dica saborosa que tem tudo para agradar seus convidados: salpicão de pernil com maçã-verde, zest de limão-siciliano e mandioquinha palha. Veja abaixo como fazer.   

SALPICÃO DE PERNIL COM MAÇÃ-VERDE E MANDIOQUINHA PALHA

Rendimento: serve até seis pessoas
Tempo médio de preparo: 2 horas 
Nível: médio
  • 400g de pernil assado e desfiado (pode usar sobras)
  • 1 cebola picadinha
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 cenouras raladas
  • 1 lata de milho verde
  • ½ xícara de uva passa
  • 1 maçã-verde picada
  • 1 ½ xícaras de maionese
  • Salsinha picada a gosto
  • 2 xícaras de mandioquinha palha
  • Sal a gosto
  • 1 xícara de repolho branco
  • 1 limão siciliano
  • Cebolinha a gosto
  • ½ xícara de salsão picado

Modo de fazer o salpicão:

  • Misture todos os ingredientes, leve para a geladeira (pois para servir o salpicão ele tem que estar bem geladinho), exceto a mandioquinha palha, a salsinha e o zest de limão. Quando o salpicão estiver bem gelado, finalize com a salsinha cortada finamente, o zest de limão e a mandioquinha palha crocante.

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Como temperar o pernil (caso não o compre já temperado): 

  • 1 pernil suíno
  • 1 colher de sopa de sal
  • 4 dentes de alho triturados
  • 1 cebola média picada ou triturada
  • 1 colher (chá) de pimenta-do-reino
  • 1 colher (chá) páprica doce
  • 1 colher (chá) de tempero chimichurri
  • Suco de 2 limões grandes (limão-cravo, de preferência)
  • Alecrim seco a gosto
  • Folhas de louro a gosto
  • Azeite a gosto
  • 150g de bacon cortados em cubos pequenos

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela grande, que tenha tampa, coloque o pernil e, com o auxílio de uma faca, faça furos por toda a carne, inclusive na camada de gordura. Reserve.
  2. Despeje a mistura na carne, espalhando bem por toda a superfície e perfurações. Deixe o pernil bem regado.
  3. Adicione os cubos de bacon, colocando-os dentro das perfurações e por cima da carne.
  4. Tampe a tigela e leve à geladeira para marinar de 12 a 24 horas. Se não tiver uma tigela com tampa, vede bem o recipiente com plástico-filme.
  5. Após as 24 horas, transfira o pernil com um pouco da marinada (reserve o restante) para uma forma forrada com papel-alumínio e regada com azeite.
  6. Regue a carne com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de duas horas ou até ele ficar cozido. Abra o forno de vez em quando para ver o ponto e regar o pernil com mais um pouco da marinada.
  7. Deixe o pernil descansar no forno desligado e semiaberto por 15 minutos antes de desfiá-lo.

Mandioquinha palha

Ingredientes: 
  • 4 mandioquinhas
  • Óleo para fritar por imersão
  • Sal a gosto
Como fazer: 
  • Descasque as mandioquinhas e passe-as no mandolin na parte fina (cabelo-de-anjo). Deixe reservadas em um bowl com água.
  • Em uma frigideira, adicione o óleo para fritá-las por imersão. Leve ao fogo para aquecer.
  • Retire as mandioquinhas da água e seque-as com um pano de prato.
  • Frite as mandioquinhas até que fiquem bem douradinhas. Com uma escumadeira, retire do óleo e deixe escorrer em uma peneira metálica para ficarem bem sequinhas.
Fonte: Chef Mariele Horbach (Grupo Hungry). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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