O pernil suíno assado é um dos cortes mais tradicionais servidos na ceia de fim de ano. Seja no Natal ou no Ano Novo, a carne costuma render bastante e, ao sobrar, pode dar origem a outras preparações para as refeições seguintes.
Para reaproveitá-la de um jeito refrescante, ideal para o clima do verão, ou até mesmo servi-la nas festas com uma outra roupagem, HZ traz uma dica saborosa que tem tudo para agradar seus convidados: salpicão de pernil com maçã-verde, zest de limão-siciliano e mandioquinha palha. Veja abaixo como fazer.
SALPICÃO DE PERNIL COM MAÇÃ-VERDE E MANDIOQUINHA PALHA
Rendimento: serve até seis pessoas
Tempo médio de preparo: 2 horas
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 2 horas
Nível: médio
- 400g de pernil assado e desfiado (pode usar sobras)
- 1 cebola picadinha
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 cenouras raladas
- 1 lata de milho verde
- ½ xícara de uva passa
- 1 maçã-verde picada
- 1 ½ xícaras de maionese
- Salsinha picada a gosto
- 2 xícaras de mandioquinha palha
- Sal a gosto
- 1 xícara de repolho branco
- 1 limão siciliano
- Cebolinha a gosto
- ½ xícara de salsão picado
Modo de fazer o salpicão:
- Misture todos os ingredientes, leve para a geladeira (pois para servir o salpicão ele tem que estar bem geladinho), exceto a mandioquinha palha, a salsinha e o zest de limão. Quando o salpicão estiver bem gelado, finalize com a salsinha cortada finamente, o zest de limão e a mandioquinha palha crocante.
Como temperar o pernil (caso não o compre já temperado):
- 1 pernil suíno
- 1 colher de sopa de sal
- 4 dentes de alho triturados
- 1 cebola média picada ou triturada
- 1 colher (chá) de pimenta-do-reino
- 1 colher (chá) páprica doce
- 1 colher (chá) de tempero chimichurri
- Suco de 2 limões grandes (limão-cravo, de preferência)
- Alecrim seco a gosto
- Folhas de louro a gosto
- Azeite a gosto
- 150g de bacon cortados em cubos pequenos
Modo de preparo:
- Em uma tigela grande, que tenha tampa, coloque o pernil e, com o auxílio de uma faca, faça furos por toda a carne, inclusive na camada de gordura. Reserve.
- Despeje a mistura na carne, espalhando bem por toda a superfície e perfurações. Deixe o pernil bem regado.
- Adicione os cubos de bacon, colocando-os dentro das perfurações e por cima da carne.
- Tampe a tigela e leve à geladeira para marinar de 12 a 24 horas. Se não tiver uma tigela com tampa, vede bem o recipiente com plástico-filme.
- Após as 24 horas, transfira o pernil com um pouco da marinada (reserve o restante) para uma forma forrada com papel-alumínio e regada com azeite.
- Regue a carne com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de duas horas ou até ele ficar cozido. Abra o forno de vez em quando para ver o ponto e regar o pernil com mais um pouco da marinada.
- Deixe o pernil descansar no forno desligado e semiaberto por 15 minutos antes de desfiá-lo.
Mandioquinha palha
Ingredientes:
- 4 mandioquinhas
- Óleo para fritar por imersão
- Sal a gosto
Como fazer:
- Descasque as mandioquinhas e passe-as no mandolin na parte fina (cabelo-de-anjo). Deixe reservadas em um bowl com água.
- Em uma frigideira, adicione o óleo para fritá-las por imersão. Leve ao fogo para aquecer.
- Retire as mandioquinhas da água e seque-as com um pano de prato.
- Frite as mandioquinhas até que fiquem bem douradinhas. Com uma escumadeira, retire do óleo e deixe escorrer em uma peneira metálica para ficarem bem sequinhas.
Fonte: Chef Mariele Horbach (Grupo Hungry). Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.