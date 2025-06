Teatro

Fernanda Montenegro anuncia turnê de teatro pelo Brasil

Após fim da temporada no Rio, atriz viajará a outras cidades brasileiras

"Do Rio de Janeiro para o Brasil", afirmou Fernanda Montenegro sobre os espetáculos "Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues por Ele Mesmo" e "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir". A atriz anunciou em suas redes sociais que, aos 95 anos, irá viajar por cidades brasileiras apresentando as peças.>

Em "Fernanda Montenegro em Nelson Rodriges por Ele Mesmo", apresentada aos sábados, a atriz costurou a coletânea de entrevistas e depoimentos do dramaturgo publicados no livro de Sônia Rodrigues. Já a leitura de Beauvoir, realizada aos domingos, celebra os 80 anos de carreira de Montenegro e se baseia na obra da filosófa sobre últimos anos de vida de Jean-Paul Sartre, seu marido.>

Até o fim de julho as peças seguem em cartaz no Rio de Janeiro, no Teatro Multiplan. Depois disso, Fernanda segue viagem. As cidades por onde a turnê passará ainda não foram divulgadas.>