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Fernanda Torres enaltece carregador do seu boneco gigante de Olinda

Atriz celebrou a homenagem e exaltou Wendell Gaudino, o responsável por carregar o boneco da artista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2025 às 13:51

Em meio ao clima de festa pela indicação ao Oscar, Fernanda Torres ganhou um boneco gigante no Carnaval de Olinda, em Pernambuco. Foto: Reprodução @bregabregoso via X
Em meio ao clima de festa pela indicação ao Oscar, Fernanda Torres ganhou um boneco gigante no Carnaval de Olinda, em Pernambuco. Foto: Reprodução @bregabregoso via X Crédito: Reproduvção @bregabregoso- VIA X
Indicada ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres foi uma das personalidades celebradas no carnaval de Olinda deste ano. Um boneco gigante com sua imagem desfilou pelas ruas da cidade, e a artista usou as redes sociais para agradecer a homenagem.
Na noite desta quarta-feira, 5, Fernanda publicou um vídeo do momento e fez questão de mencionar Wendell Gaudino, o responsável por carregar o boneco. "Agradeço de joelhos a honra de você ter carregado o meu andor! Sem palavras", escreveu a atriz.
No vídeo compartilhado, Wendell também falou sobre a experiência de conduzir o boneco da artista. "Foi uma satisfação e uma honra. De ela ter ganhado [o Globo de Ouro] e hoje eu esteja aqui homenageando ela", disse ele ao Diário de Pernambuco.
O carregador de bonecos gigantes destacou ainda a visibilidade que a homenagem trouxe. "Já fui para a Globo, SBT. Todos os canais por causa do boneco dela. Estou extravasado, no limite, mas estou aqui firme e forte até o fim para prestigiar ela. A [nossa] ganhadora do Oscar", completou.
A presença de bonecos gigantes é uma das marcas do carnaval de Olinda, que todos os anos homenageia figuras icônicas da cultura brasileira. O modelo escolhido para homenagear Torres remeteu a sua roupa e seu prêmio de Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro deste ano, por Ainda Estou Aqui, filme vencedor do primeiro Oscar brasileiro.

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