Fernanda Torres enaltece carregador do seu boneco gigante de Olinda

Em meio ao clima de festa pela indicação ao Oscar, Fernanda Torres ganhou um boneco gigante no Carnaval de Olinda, em Pernambuco. Foto: Reprodução @bregabregoso via X Crédito: Reproduvção @bregabregoso- VIA X

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres foi uma das personalidades celebradas no carnaval de Olinda deste ano. Um boneco gigante com sua imagem desfilou pelas ruas da cidade, e a artista usou as redes sociais para agradecer a homenagem.

Na noite desta quarta-feira, 5, Fernanda publicou um vídeo do momento e fez questão de mencionar Wendell Gaudino, o responsável por carregar o boneco. "Agradeço de joelhos a honra de você ter carregado o meu andor! Sem palavras", escreveu a atriz.

No vídeo compartilhado, Wendell também falou sobre a experiência de conduzir o boneco da artista. "Foi uma satisfação e uma honra. De ela ter ganhado [o Globo de Ouro] e hoje eu esteja aqui homenageando ela", disse ele ao Diário de Pernambuco.

O carregador de bonecos gigantes destacou ainda a visibilidade que a homenagem trouxe. "Já fui para a Globo, SBT. Todos os canais por causa do boneco dela. Estou extravasado, no limite, mas estou aqui firme e forte até o fim para prestigiar ela. A [nossa] ganhadora do Oscar", completou.