Vestido de Fernanda Torres do Oscar levou 450 horas para ser feito

Fernanda Torres no tapete vermelho do Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

O vestido que Fernanda Torres usou na cerimônia do Oscar, neste domingo (2), levou 450 horas para ser feito. Bordado à mão e com mais de 2.000 aplicações, teve styling assinado por Antônio Frajado, que trabalha com a atriz há mais de 15 anos.

Frajado montou os figurinos de Torres durante a campanha de divulgação de "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles pelo qual ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Em uma entrevista ao Fantástico, contou que, apesar de assessorá-la, não estava de fato presente na campanha do filme.

"Ela [estava] sempre viajando, e eu no Brasil. Todos esses looks que estamos vendo aqui, talvez 97% deles foram feitos de forma remota", afirmou.

Torres escolheu o vestido preto, bordado e com plumas, quando sentou na primeira fileira do desfile da marca Chanel, na Semana de Moda de Paris, no final de janeiro.

Fernanda Torres e o vestido do Oscar Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

"É muito louco que a gente vinha numa linha, assim, um tanto mais discreta, simples, bonita, chique e elegante" diz Frajado, que acompanhou o desfile de casa.

"Eu acho que tem um desejo de tipo, dar uma leve enlouquecidinha no Oscar, né? É um sonho encantado, estamos no Oscar, então, talvez nesse momento, um pouco mais de bordado, um pouco mais de plumas, de tecidos esvoaçantes", afirma.