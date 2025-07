Mundial de Clubes

De Fernanda Montenegro a Xamã: os famosos que torcem pelo Fluminense

Lista ainda inclui personalidades como Gilberto Gil, Filipe Ret, Alice Wegmann e Ferrugem; veja quais celebridades são tricolores e prometem vibração máxima no Mundial de Clubes

Publicado em 8 de julho de 2025 às 16:29

Fernanda Montenegro, Ferrugem e Xamã torcem pelo Fluminense Crédito: Reprodução/Instagram/@fluminensefc/@xama

O Fluminense entra em campo para enfrentar o Chelsea no Mundial de Clubes e, nas arquibancadas e nas redes sociais, uma legião de torcedores ilustres promete empurrar o time com muita paixão. De artistas consagrados a vozes da nova geração, a torcida tricolor está mais estrelada do que nunca. Confira: >

Alice Wegmann

A atriz, que vive Solange no remake de Vale Tudo, é presença garantida nos jogos do Flu. Comemorou a classificação do time direto dos EUA e mostrou que é tricolor de coração.>

A atriz Alice Wegmann é tricolor Crédito: Reprodução/Instagram/@alicewegmann

Gilberto Gil

O cantor baiano e ex-ministro da Cultura sempre declarou seu amor ao Fluminense. Um torcedor fiel, que mistura samba, política e paixão pelo tricolor carioca.>

Xamã

O rapper é outro nome forte entre os famosos torcedores do Flu. Nas redes, ele vibrou com a campanha do time e não esconde a empolgação com o Mundial.>

>

Ferrugem

O pagodeiro costuma exaltar o tricolor com frequência. Nas apresentações e nas redes sociais, Ferrugem já mostrou que o amor pelo Fluminense é verdadeiro.>

Ferrugem e Xamã torcem pelo Fluminense Crédito: Reprodução/Instagram/@xama

Marvvila

Uma das revelações da nova cena musical, a cantora Marvvila também faz parte da torcida apaixonada. Ela é engajada e vive o clima de jogo como manda o figurino.>

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

Mãe e filha, duas gigantes da dramaturgia brasileira, torcem para o mesmo time. Fernanda Montenegro já declarou sua preferência, e Fernanda Torres segue a tradição familiar.>

A atriz Fernanda Montenegro é torcedora do Fluminense Crédito: Reprodução/Instagram/@fluminensefc

Chico Buarque

O compositor e escritor é uma das vozes mais respeitadas da cultura brasileira e também veste tricolor. O time do coração acompanha sua obra de gerações.>

Pedro Bial

O jornalista e apresentador já declarou publicamente seu carinho pelo Fluminense e acompanha o time com aquele olhar atento de quem entende de emoção.>

Evandro Mesquita

O vocalista da Blitz é figura certa nos jogos do Flu. Com carisma e irreverência, ele representa a ala mais “rock and roll” da torcida.>

Bárbara Coelho

A jornalista e apresentadora capixaba Bárbara Coelho é tricolor de coração. Inclusive, Bárbara já demonstrou o amor pelo Flu em diversas entrevistas e postagens nas redes sociais.>

Filipe Ret

O rapper carioca fecha a lista com muito estilo. Ele é um dos nomes mais influentes do trap nacional e também carrega a bandeira tricolor por onde passa.>

Este vídeo pode te interessar