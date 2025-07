Televisão

Briga entre Raquel e Maria de Fátima em Vale Tudo movimenta as redes sociais

Cena tensa entre mãe e filha no remake da novela movimenta os espectadores e domina os trending topics após exibição do capítulo

A tensão entre Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) explodiu no episódio desta segunda-feira (7) de Vale Tudo, e o momento viralizou nas redes. A cena em que Raquel, furiosa, invade a casa de Odete (Débora Bloch) e rasga o vestido de noiva da filha, durante a prova da roupa, rapidamente virou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).>

O confronto acontece após Raquel descobrir que a filha desviou os dólares que ela havia levado do exterior. A traição marca o rompimento definitivo entre as duas e culmina em uma das cenas mais intensas do remake até agora.>