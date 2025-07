Programação

Mel Lisboa chega ao Espírito Santo em outubro com musical sobre Rita Lee

Atriz, que esteve no Estado em junho deste ano, retorna em outubro com o espetáculo “Rita Lee - Uma Autobiografia Musical”

Após encantar os capixabas com o show “Mel Lisboa Canta e Conta Rita Lee”, em junho deste ano, a multiartista retorna ao Espírito Santo com o espetáculo “Rita Lee - Uma Autobiografia Musical”. Serão três apresentações inéditas nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória. >

Com texto baseado na autobiografia da artista e protagonizado por Mel Lisboa, a montagem celebra a trajetória da rainha do rock brasileiro com irreverência, emoção e muita música. Os bilhetes estão à venda pela plataforma Sympla e também na bilheteria do teatro. Todas as sessões contarão com intérprete de Libras.>