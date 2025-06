Festa do Peão

Gustavo Mioto e Maiara e Maraisa agitam evento gratuito em São Roque do Canaã

Festa do Peão acontece no novo Parque de Festas da cidade e deve atrair milhares de pessoas de diferentes regiões

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de junho de 2025 às 17:31

Gustavo Mioto e Maiara & Maraisa são atrações da Festa do Peão Crédito: Arthur Louzada/Reprodução/Instagram/@maiaraemaraisa/@GabiiDeMorais

A Festa do Peão de São Roque do Canaã promete agitar o município com uma programação de peso e atrações que celebram a força da música sertaneja no Brasil. E o melhor: com entrada gratuita. O evento será realizado de 4 a 6 de julho, no novo Parque de Festas da cidade, e deve atrair milhares de pessoas de diferentes regiões. >

Na sexta-feira (4), o palco principal recebe o cantor Gustavo Mioto, um dos nomes mais ouvidos do sertanejo atual, além da apresentação da dupla Eduardo & Muriel. Já no sábado (5), quem comanda a noite são as estrelas Maiara & Maraisa, levando ao público uma seleção de hits que misturam sofrência e empoderamento. >

O cantor Gustavo Mioto sobe no palco principal na sexta-feira (4) Crédito: Arthur Louzada

O dia ainda conta com o show de Lucas Viganó e Banda Brutaíada, que prometem animar com muito modão e energia. O encerramento no domingo (6) será ao som contagiante da banda Traia Véia, referência do forró e da música nordestina, junto com a dupla Rony & Rick, garantindo um fim de semana repleto de música e celebração.>

Mais do que um evento musical, a Festa do Peão é um marco na cultura de São Roque do Canaã, reafirmando as tradições do rodeio, a hospitalidade do interior e a valorização dos artistas nacionais e locais. >

>

Programação

Sexta-feira - 04 de julho

Gustavo Mioto

Eduardo & Muriel





Sábado - 05 de julho

Maiara & Maraisa

Lucas Viganó e Banda Brutaíada





Domingo - 06 de julho

Traia Véia

Rony & Rick >

Serviço

Festa do Peão de São Roque do Canaã

Data: 4, 5 e 6 de julho

4, 5 e 6 de julho Local: Novo Parque de Festas - São Roque do Canaã

Novo Parque de Festas - São Roque do Canaã Atrações: Gustavo Mioto, Maiara & Maraisa, Rony & Rick, Lucas Viganó e Banda Brutaíada, Eduardo & Muriel e Traia Véia

Gustavo Mioto, Maiara & Maraisa, Rony & Rick, Lucas Viganó e Banda Brutaíada, Eduardo & Muriel e Traia Véia Entrada franca todos os dias >

Este vídeo pode te interessar