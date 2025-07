Diagnóstico

Assim como Edu Guedes, relembre outros famosos que tiveram câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas é um tipo de tumor raro, que evolui lentamente e é mais difícil de ser diagnosticado

No último sábado (5), o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, 51, passou por uma cirurgia devido a um câncer de pâncreas. Além dele, outros famosos já receberam o diagnóstico.>

O músico dos Titãs Tony Bellotto, 64, recebeu o diagnóstico no começo do ano. Ele também foi submetido a uma cirurgia.>

A informação de que a cirurgia havia sido bem sucedida foi divulgada pelo perfil oficial da banda no Instagram. "Agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos.">

O guitarrista é casado com a atriz Malu Mader. Após a divulgação da doença, ele postou uma foto ao lado dela agradecendo seu apoio e o de fãs e amigos. "Agradeço também aos Titãs, que não deixam a peteca cair nos palcos. E, principalmente, à Malu, minha amada, que está sempre ao meu lado, com um sorriso no rosto.">