De bacalhau a caponata: 4 receitas deliciosas para fazer no Natal

Aprenda a preparar diferentes pratos para a sua ceia natalina

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:05

Imagem Edicase Brasil
Bacalhau com batata  Crédito: bnetto | Shutterstock)

Reunir a família e amigos ao redor da mesa é algo muito tradicional no Natal, por isso a ceia é tão especial nessa noite. E, para celebrar este momento tão aguardado durante o ano, nada melhor do que preparar pratos simples e incríveis, tudo isso sem perder o sabor e a sofisticação do Natal.

Por isso, selecionamos 4 receitas para deixar a sua ceia ainda mais gostosa e bonita. Veja!

Bacalhau com batata

Ingredientes:

  • 2 postas de bacalhau dessalgadas
  • Água para cozinhar
  • 3 folhas de louro
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 4 batatas com as casacas
  • 1 colher de sopa de alecrim
  • Sal a gosto
  • 400 g de floretes de brócolis
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 100 g de azeitonas portuguesas
  • 1 ovo cozido cortado ao meio
  • Azeite para refogar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as postas de bacalhau e cubra com água. Acrescente as folhas de louro e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos. Após, desligue o fogo, escorra o bacalhau e reserve. Na mesma água do bacalhau, coloque as batatas e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Em seguida, repita o mesmo processo com os floretes de brócolis.

Depois, coloque o azeite em uma frigideira e leve ao fogo alto para aquecer. Disponha as postas de bacalhau sobre a panela e frite por 2 minutos. Após, desligue o fogo, transfira o bacalhau para uma forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Enquanto isso, frite as batatas, em fogo médio, no mesmo azeite em que fritou as postas de bacalhau. Tempere com alecrim e sal. Reserve. Ao final, refogue a cebola no mesmo azeite e junte com o bacalhau. Sirva o bacalhau acompanhado com as batatas e o brócolis e decore com as azeitonas e o ovo cozido.

Lombo recheado

Ingredientes: 

  • 2 kg de lombo de porco
  • 300g de presunto fatiado
  • 300g de queijo muçarela fatiado
  • 150g de bacon fatiado
  • 150g de azeitonas
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo:

Com a ajuda de uma faca, corte o lombo de modo a formar um bife grande e uniforme. Após, faça pequenos furos sobre a carne, disponha sobre uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o presunto, o queijo, o bacon, a azeitona e a cebola. Regue com azeite e salpique com o orégano. Em seguida, enrole o lombo como se fosse um rocambole, e deixe a parte final virada para baixo, para não soltar.

Depois, envolva o lombo com papel-alumínio, coloque em uma forma e leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por 45 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o lombo com o próprio caldo e volte-o ao forno para dourar. Regue novamente a cada 5 minutos, quando o caldo secar completamente, está pronto para servir.

Imagem Edicase Brasil
Salada caesar  Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock)

Salada caesar

Ingredientes:

Salada

  • 1 alface-americana picada
  • 1 peito de frango grelhado cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 2 xícaras de chá de croûtons

Molho

  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 gema de ovo
  • 2 dentes de alho descascadados e amassados
  • 2 colheres de sopa de maionese
  • 1 colher de sopa mostarda
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo:

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface e o frango e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do molho e bata até obter uma consistência homogênea. Após, regue a salada com a mistura, polvilhe com o queijo ralado e cubra com os croûtons. Sirva em seguida.

Caponata de berinjela

Ingredientes:

  • 1 pimentão verde sem sementes cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho sem sementes cortado em cubos
  • 1 pimentão amarelo sem sementes cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 berinjelas descascadas e picadas em cubos
  • 1 xícara de chá de uvas-passas
  • 1 xícara de chá de azeitonas sem caroço
  • Sal, orégano e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora e 30 minutos, mexendo a cada 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira até o momento de servir.

