De bacalhau a caponata: 4 receitas deliciosas para fazer no Natal

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 12:05
Reunir a família e amigos ao redor da mesa é algo muito tradicional no Natal, por isso a ceia é tão especial nessa noite. E, para celebrar este momento tão aguardado durante o ano, nada melhor do que preparar pratos simples e incríveis, tudo isso sem perder o sabor e a sofisticação do Natal.
Por isso, selecionamos 4 receitas para deixar a sua ceia ainda mais gostosa e bonita. Veja!
Em uma panela, coloque as postas de bacalhau e cubra com água. Acrescente as folhas de louro e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos. Após, desligue o fogo, escorra o bacalhau e reserve. Na mesma água do bacalhau, coloque as batatas e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Em seguida, repita o mesmo processo com os floretes de brócolis.
Depois, coloque o azeite em uma frigideira e leve ao fogo alto para aquecer. Disponha as postas de bacalhau sobre a panela e frite por 2 minutos. Após, desligue o fogo, transfira o bacalhau para uma forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Enquanto isso, frite as batatas, em fogo médio, no mesmo azeite em que fritou as postas de bacalhau. Tempere com alecrim e sal. Reserve. Ao final, refogue a cebola no mesmo azeite e junte com o bacalhau. Sirva o bacalhau acompanhado com as batatas e o brócolis e decore com as azeitonas e o ovo cozido.
Com a ajuda de uma faca, corte o lombo de modo a formar um bife grande e uniforme. Após, faça pequenos furos sobre a carne, disponha sobre uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o presunto, o queijo, o bacon, a azeitona e a cebola. Regue com azeite e salpique com o orégano. Em seguida, enrole o lombo como se fosse um rocambole, e deixe a parte final virada para baixo, para não soltar.
Depois, envolva o lombo com papel-alumínio, coloque em uma forma e leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por 45 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o lombo com o próprio caldo e volte-o ao forno para dourar. Regue novamente a cada 5 minutos, quando o caldo secar completamente, está pronto para servir.
Salada
Molho
Em uma saladeira, coloque as folhas de alface e o frango e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do molho e bata até obter uma consistência homogênea. Após, regue a salada com a mistura, polvilhe com o queijo ralado e cubra com os croûtons. Sirva em seguida.
Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora e 30 minutos, mexendo a cada 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira até o momento de servir.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta