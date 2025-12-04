Carnaval

Ex-BBB Gabi Martins sofreu com críticas por samba no pé

“No início, foi muito difícil para mim, fiquei bem tensa, bem triste" contou a ex BBB

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:54

Gabi Martins Crédito: Rodrigo Gavini

Gabi Martins estreou como musa da Vila Isabel em 2022, ano em que recebeu muitas críticas por cobranças de samba no pé. Ex-BBB não desistiu do Carnaval, apostou em aulas de samba com diferentes professores e hoje considera estar mais leve para aproveitar a folia.

A ex-BBB marcou presença no mini desfile da Vila Isabel no último final de semana e, em bate-papo com o UOL, revelou que se sente mais segura em relação ao samba no pé. "O desafio tem mudado cada vez mais. Tenho me exigido cada vez mais para sambar melhor".

"No início, foi muito difícil para mim, fiquei bem tensa, bem triste, mas eu usei isso como força, incentivo e gás para dar o meu melhor, treinar mais e sambar mais na Avenida."

Gabi começou a fazer aula no meio do ano e, atualmente, faz três vezes por semana. Entre seus professores está Mayara Lima, a rainha de bateria da Unidos do Tuiuti, referência quando se fala em samba. "Tenho feito bastante aula... Vários professores diferentes. Me sinto cada vez mais preparada. Lógico que a gente nunca pode estar satisfeita, porque eu quero dar o meu melhor. Sou muito exigente, mas me sinto cada vez mais preparada com as críticas, a evoluir e mais tranquila, mais leve. Eu estou me divertindo mais".

Além das cobranças externas, ela diz que também se cobra bastante. "A cada ano que passa, eu exijo mais de mim [para fazer] as batidas. Eu quero aprender com as musas da comunidade, com a Mayara, minha professora, com o Iago. É uma cobrança minha em respeito ao samba e à comunidade da Vila Isabel, mas eu quero fazer tudo de forma mais leve e natural"

Na conversa, ela também lembra de perrengues relacionados a fantasia, incluindo a vez que sutiã soltou no meio da Avenida. "Meu sutiã já subiu no ano retrasado, foi algo que eu não soube lidar na hora, mas depois eu falei: 'Cara, acontece, bola para frente, passar por cima disso'. Agora, tenho mais cuidado... A minha fantasia no ano que vem é prata, tem muito brilho, a Vila Isabel merece, vou fazer essa ser a fantasia mais linda de todas".

Este vídeo pode te interessar