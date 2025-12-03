Famosos

Mãe e irmão de Vini Jr. assistem Virginia Fonseca em ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria recebeu a sogra, Fernanda Cristina, e o cunhado, José Oliveira Neto

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:23

Virginia Fonseca com Fernanda Cristina e José Oliveira Neto, mãe e irmão de Vini, respectivamente - Reprodução Crédito: Reprodução Instagram @virginia

Virginia Fonseca, 26, teve companhia no ensaio da Grande Rio da terça-feira (2). A influenciadora e rainha de bateria recebeu a sogra, Fernanda Cristina, e o cunhado, José Oliveira Neto, 17, que foram até Duque de Caxias acompanhá-la na quadra da escola.

Sorridente, Virginia registrou o momento e escreveu: "Foram me acompanhar hoje também", posando com os familiares de Vini Jr.

Para a noite, a empresária apostou em um visual vibrante em tons de vermelho, cor símbolo da Grande Rio. Ela compartilhou diversos bastidores do ensaio, celebrando mais um dia de preparação para o Carnaval: "Alô, @granderio. Hoje é dia de ensaio de quadra", escreveu. A noite também reuniu nomes conhecidos do samba e do entretenimento, como Jaquelline Grohalski, Tati Minerato, Brunna Gonçalves e David Brazil.

Atualmente, Virginia está hospedada na casa do jogador no Rio de Janeiro, onde moram a mãe e os irmãos dele. Ela tem passado uma temporada por lá acompanhada dos três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.

