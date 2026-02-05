Saúde

Atriz descobre câncer raro na mama causado por prótese de silicone

Tipo de câncer associado a implantes mamários pode surgir anos após a cirurgia e costuma ser identificado a partir de alterações como inchaço e acúmulo de líquido

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16:09

Atriz descobre câncer raro na mama causado por prótese de silicone Crédito: Reprodução Instagram @evelincamargo

A atriz e influenciadora Evelin Camargo usou as redes sociais para divulgar seu diagnóstico de câncer. Ela foi ao hospital após notar um aumento anormal em um dos seios.

Evelin relata que, de um dia para o outro, uma de suas mamas triplicou de tamanho. "Inicialmente todo mundo achou que era uma ruptura de prótese, mas depois eu fiz uma ressonância magnética e a gente descobriu que não, ela estava inteira, mas era um líquido em volta da prótese".

A biópsia desse líquido revelou o câncer. A atriz foi diagnosticada com BIA-ALCL (linfoma anaplásico de grandes células associado a implante mamário). Ela ressalta que não se trata de um câncer de mama, e sim um câncer na mama que pode ser tratado removendo as próteses.

O linfoma surgiu seis anos após o implante do silicone. Evelin explicou que ter ido ao hospital assim que notou a alteração no seio foi importante para o tratamento: "Eu tenho certeza de que a gente só conseguiu identificar tão rápido porque foi no primeiro dia que o meu peito inchou, eu já fui pro hospital, fiquei internada, consegui fazer os exames e todo mundo seguiu o protocolo".

A atriz alertou os seguidores para a importância de realizar exames. "Sempre que tiverem qualquer alteração, procurem um médico, procurem um especialista. Façam exames de rotina para saber se tá tudo bem, para que isso seja identificado o mais rápido possível".

Ela afirmou que, após a cirurgia, não pretende colocar uma nova prótese. Evelin contou que, caso o tamanho dos seus seios a incomode, vai optar por um enxerto de gordura: "Alguns médicos até falam que, depois de um tempo, você pode colocar [outra prótese]. Mas eu já entendi que não funcionou, definitivamente, para mim. Eu não gostaria de passar por isso de novo, de jeito nenhum. Então, para mim, sem condições".

Evelin Camargo ficou conhecida como "mãe" das cachorras Madá e Bica. Em conjunto com o marido, o também ator Leo Bagarolo, ela compartilha nas redes sociais esquetes e outros conteúdos sobre o dia a dia da família.

