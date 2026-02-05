Saúde

Mara Maravilha deixa UTI, mas permanece internada

A assessoria da apresentadora disse que ela tem boa saúde, mas passou mal durante a semana e resolveu procurar o hospital. Mara foi internada no domingo (1º)

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:13

Apresentadora e cantora Mara Maravilha Crédito: UOL/Folhapress

A apresentadora Mara Maravilha segue internada, mas deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, informou um boletim médico divulgado pelo hospital nesta quarta, 4.

A apresentadora está hospitalizada desde domingo, 1º. Na segunda, 2, a equipe dela informou que não havia previsão de alta. O motivo da internação não foi informado.

Conforme o boletim médico, Mara foi transferida da UTI para a unidade de internação do hospital na terça, 3. "[Mara Maravilha] permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado", diz a nota. Leia completa:

"O Hospital Nove de Julho (Unidade Alphaville), da Rede Américas, informa que a paciente Eliemary Silva da Silveira foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a unidade de internação, na data de ontem (03/02/2026), e permanece em acompanhamento pelas equipes médicas especializadas e pela área multidisciplinar para continuidade do cuidado.

Dr. Paulo Tierno Clínica Médica / Terapia Intensiva - CRM-SP 120.452

Dra. Ana Carolina Giorgi Martin Gerente Médica - CRM-SP 239.045"

A equipe de Mara ainda informou que ela recebeu a visita do filho, Miguel, no hospital. "Motivo de alegria, felicidade e força", diz um post feito no Instagram da apresentadora.

