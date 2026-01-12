Suco detox: 8 receitas para começar a semana com saúde

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:51
Começar a semana com o pé direito é essencial para manter o pique e a disposição durante os próximos dias. Uma ótima maneira de fazer isso é com os sucos detox, pois eles ajudam a eliminar toxinas do corpo e são ricos em nutrientes e fibras. Práticos e versáteis, eles podem ser preparados com diversos ingredientes saudáveis, como frutas e vegetais.
A seguir, confira 8 receitas de suco detox para começar a semana com saúde!
No liquidificador, coloque os morangos, a beterraba , as cenouras, as laranjas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.
No liquidificador, coloque a água e os tomates e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para uma jarra, acrescente o suco de limão e misture bem. Por último, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Coloque no liquidificador a maçã-verde, o pepino, o suco de limão, a hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe antes de servir.
No liquidificador, coloque o suco de limão, a salsa, as sementes de linhaça e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque a alface, o suco de laranja, a salsa e as fatias de abacaxi e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Dica: acrescente um pouco de água caso o suco fique muito concentrado.
Coloque no liquidificador os kiwis, a maçã, a couve, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe antes de servir.
No liquidificador, coloque a cenoura, a maçã, o pepino, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Coloque no liquidificador a melancia, o suco de limão, o gengibre, a hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea . Sirva em seguida.
