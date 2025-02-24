A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, caracterizada por uma biodiversidade ímpar e essencial para o equilíbrio ambiental global. A rica variedade de frutas nativas da região revela um potencial culinário único. Entre elas, destacam-se o açaí, o cupuaçu, o camu-camu, o buriti, o taperebá e a bacaba, que podem ser transformadas em sucos refrescantes e deliciosos, perfeitos para os dias quentes do verão.
Abaixo, confira 5 receitas de sucos refrescantes com frutas da Amazônia!
Suco de açaí com cupuaçu
Ingredientes
- 200 g de polpa de açaí congelada (sem adição de xarope)
- 150 g de polpa de cupuaçu
- 500 ml de água gelada
- 1 banana madura
- Açúcar e gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque a polpa de açaí, a polpa de cupuaçu, a banana e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e o gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.
Suco de buriti com melancia
Ingredientes
- 200 ml de polpa de buriti
- 500 g de melancia sem sementes e cortada em cubos
- 300 ml de água gelada
- Açúcar e gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a polpa de buriti, os cubos de melancia e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.
Suco de taperebá com limão
Ingredientes
- 6 taperebás maduros
- Suco de 2 limões
- 400 ml de água gelada
- Açúcar e gelo a gosto
Modo de preparo
Lave bem os taperebás, corte-os ao meio e retire a polpa, descartando as sementes. No liquidificador, coloque a polpa do taperebá, o suco dos limões e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.
Suco de camu-camu com laranja
Ingredientes
- 1 colher de sopa de polpa de camu-camu
- Suco de 4 laranjas
- 200 ml de água gelada
- Açúcar e gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o suco de laranja, a polpa de camu-camu e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.
Suco de bacaba com banana
Ingredientes
- 200 g de polpa de bacaba
- 1 banana madura
- 400 ml de água gelada
- Açúcar e gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque a polpa de bacaba, a banana e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e o gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.