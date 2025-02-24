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Rica variedade

5 receitas de sucos refrescantes com frutas da Amazônia

Veja como preparar bebidas deliciosas e que celebram a biodiversidade da floresta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:30

Suco de açaí com cupuaçu (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Suco de açaí com cupuaçu Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, caracterizada por uma biodiversidade ímpar e essencial para o equilíbrio ambiental global. A rica variedade de frutas nativas da região revela um potencial culinário único. Entre elas, destacam-se o açaí, o cupuaçu, o camu-camu, o buriti, o taperebá e a bacaba, que podem ser transformadas em sucos refrescantes e deliciosos, perfeitos para os dias quentes do verão.
Abaixo, confira 5 receitas de sucos refrescantes com frutas da Amazônia!

Suco de açaí com cupuaçu

Ingredientes

  • 200 g de polpa de açaí congelada (sem adição de xarope)
  • 150 g de polpa de cupuaçu
  • 500 ml de água gelada
  • 1 banana madura
  • Açúcar e gelo a gosto

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Modo de preparo

Coloque a polpa de açaí, a polpa de cupuaçu, a banana e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e o gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Suco de buriti com melancia

Ingredientes

  • 200 ml de polpa de buriti
  • 500 g de melancia sem sementes e cortada em cubos
  • 300 ml de água gelada
  • Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a polpa de buriti, os cubos de melancia e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.

Suco de taperebá com limão

Ingredientes

  • 6 taperebás maduros
  • Suco de 2 limões
  • 400 ml de água gelada
  • Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

Lave bem os taperebás, corte-os ao meio e retire a polpa, descartando as sementes. No liquidificador, coloque a polpa do taperebá, o suco dos limões e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.
Suco de camu-camu com laranja (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)
Suco de camu-camu com laranja Crédito: Imagem: Ildi Papp | Shutterstock

Suco de camu-camu com laranja

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de polpa de camu-camu
  • Suco de 4 laranjas
  • 200 ml de água gelada
  • Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de laranja, a polpa de camu-camu e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e bata para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.

Suco de bacaba com banana

Ingredientes

  • 200 g de polpa de bacaba
  • 1 banana madura
  • 400 ml de água gelada
  • Açúcar e gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a polpa de bacaba, a banana e a água no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea. Adicione o açúcar e o gelo e bata para incorporar. Sirva em seguida.

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