4 receitas de geladinho de frutas para os dias quentes

Nos dias quentes, nada melhor do que uma sobremesa gelada e refrescante para se hidratar e saborear frutas de maneira deliciosa. Os geladinhos, também conhecidos como sacolé, chup-chup ou dindin, são uma ótima opção para isso. Fáceis de preparar, eles podem ser feitos com ingredientes naturais, garantindo um lanche saudável e saboroso.
A seguir, confira quatro receitas incríveis de geladinho de frutas para deixar seus dias mais frescos e deliciosos!
Geladinho de morango com leite de coco
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de morango picado
- 500 ml de leite de coco
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os morangos e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Geladinho de abacaxi com hortelã
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de abacaxi picado
- 500 ml de água de coco
- 5 folhas de hortelã
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Geladinho de pêssego
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de pêssego descascado e picado
- 400 ml de água de coco
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para misturar. Coe se desejar e distribua em saquinhos para geladinho. Leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Geladinho de acerola
Ingredientes:
- 4 xícaras de chá de acerola
- 1 xícaras de chá de água
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha novamente no liquidificador. Adicione o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.