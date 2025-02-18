4 receitas de geladinho de frutas para os dias quentes

Geladinho de morango com leite de coco Crédito: SashkaB | Shutterstock

Nos dias quentes, nada melhor do que uma sobremesa gelada e refrescante para se hidratar e saborear frutas de maneira deliciosa. Os geladinhos, também conhecidos como sacolé, chup-chup ou dindin, são uma ótima opção para isso. Fáceis de preparar, eles podem ser feitos com ingredientes naturais, garantindo um lanche saudável e saboroso.

A seguir, confira quatro receitas incríveis de geladinho de frutas para deixar seus dias mais frescos e deliciosos!

Geladinho de morango com leite de coco

Ingredientes:

2 xícaras de chá de morango picado

500 ml de leite de coco

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os morangos e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

Geladinho de abacaxi com hortelã

Ingredientes:

2 xícaras de chá de abacaxi picado

500 ml de água de coco

5 folhas de hortelã

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

Geladinho de pêssego Crédito: SashkaB | Shutterstock

Geladinho de pêssego

Ingredientes:

2 xícaras de chá de pêssego descascado e picado

400 ml de água de coco

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para misturar. Coe se desejar e distribua em saquinhos para geladinho. Leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

Geladinho de acerola

Ingredientes:

4 xícaras de chá de acerola

1 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de leite desnatado

Modo de preparo: