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Para refrescar

4 receitas de geladinho de frutas para os dias quentes

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas para se refrescar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 15:30

Geladinho de morango com leite de coco (Imagem: SashkaB | Shutterstock)
Geladinho de morango com leite de coco Crédito: SashkaB | Shutterstock
Nos dias quentes, nada melhor do que uma sobremesa gelada e refrescante para se hidratar e saborear frutas de maneira deliciosa. Os geladinhos, também conhecidos como sacolé, chup-chup ou dindin, são uma ótima opção para isso. Fáceis de preparar, eles podem ser feitos com ingredientes naturais, garantindo um lanche saudável e saboroso.
A seguir, confira quatro receitas incríveis de geladinho de frutas para deixar seus dias mais frescos e deliciosos!

Geladinho de morango com leite de coco

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de morango picado
  • 500 ml de leite de coco
  • Suco de 1/2 limão

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Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os morangos e o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para incorporar. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

Geladinho de abacaxi com hortelã

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de abacaxi picado
  • 500 ml de água de coco
  • 5 folhas de hortelã
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.
Geladinho de pêssego (Imagem: SashkaB | Shutterstock)
Geladinho de pêssego Crédito: SashkaB | Shutterstock

Geladinho de pêssego

Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de pêssego descascado e picado
  • 400 ml de água de coco
  • Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os pêssegos e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata para misturar. Coe se desejar e distribua em saquinhos para geladinho. Leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

Geladinho de acerola

Ingredientes:
  • 4 xícaras de chá de acerola
  • 1 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até ficar homogêneo. Coe e disponha novamente no liquidificador. Adicione o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua em saquinhos para geladinho e leve ao congelador até congelar. Sirva em seguida.

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