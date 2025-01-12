5 receitas de geladinhos saudáveis para curtir o verão

Geladinho de chocolate Crédito: MovidaRetratos | Shutterstock

O verão é a estação mais quente do ano e, para se refrescar, nada melhor que o famoso geladinho. Também conhecido como sacolé, dindim ou chup-chup, é ideal para espantar o calor sem sair da dieta. Inclusive, pode ser preparado de forma prática e com ingredientes saudáveis.

Confira cinco receitas de geladinhos saborosos para você experimentar!

Geladinho de chocolate

Ingredientes:

1 l de leite desnatado

5 colheres de sopa decacau em pó

12 g de gelatina sem sabor

50 g de chocolate amargo picado

Adoçante a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite, o cacau em pó, a gelatina sem sabor e o adoçante até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao congelador por 3 horas ou até firmar levemente. Retire do congelador e bata a mistura na batedeira por cerca de 10 minutos, para garantir uma textura cremosa e evitar cristais de gelo.

Após bater, adicione os pedaços de chocolate amargo picado à mistura e mexa delicadamente para espalhá-los uniformemente. Distribua a mistura nos saquinhos de geladinho, deixando um espaço na parte superior para amarrar. Leve ao congelador por no mínimo 8 horas ou até ficarem completamente congelados.

Geladinho de morango e banana

Ingredientes:

8 morangos picados

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

3 colheres de sopa de leite desnatado

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua a mistura em saquinhos para geladinho, deixando um espaço na parte superior para amarrar. Leve ao congelador por 12 horas. Sirva em seguida.

Geladinho de maracujá Crédito: Tatiane Silva | Shutterstock

Geladinho de maracujá

Ingredientes:

Polpa de 4maracujás

250 ml de leite desnatado

Adoçante a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, distribua a mistura em saquinhos de geladinho e deixe um espaço vazio na parte superior para amarrar. Leve ao congelador até endurecer completamente. Sirva em seguida.

Geladinho de açaí com banana

Ingredientes:

200 g de polpa de açaí congelada

1 bananamadura, cortada em rodelas e congelada

3 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o açaí, a banana, o leite de coco e o mel até obter um creme homogêneo. Distribua a mistura nos saquinhos de geladinho, deixando espaço para amarrar. Leve ao congelador por pelo menos 8 horas ou até firmar.

Geladinho de coco com tapioca

Ingredientes:

500 ml de leite de coco

200 ml de leite desnatado

1/2 xícara de chá de tapioca granulada

Adoçante a gosto

Modo de preparo: