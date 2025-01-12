5 receitas de geladinhos saudáveis para curtir o verão

O verão é a estação mais quente do ano e, para se refrescar, nada melhor que o famoso geladinho. Também conhecido como sacolé, dindim ou chup-chup, é ideal para espantar o calor sem sair da dieta. Inclusive, pode ser preparado de forma prática e com ingredientes saudáveis.
Confira cinco receitas de geladinhos saborosos para você experimentar!
Geladinho de chocolate
Ingredientes:
- 1 l de leite desnatado
- 5 colheres de sopa decacau em pó
- 12 g de gelatina sem sabor
- 50 g de chocolate amargo picado
- Adoçante a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o leite, o cacau em pó, a gelatina sem sabor e o adoçante até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao congelador por 3 horas ou até firmar levemente. Retire do congelador e bata a mistura na batedeira por cerca de 10 minutos, para garantir uma textura cremosa e evitar cristais de gelo.
Após bater, adicione os pedaços de chocolate amargo picado à mistura e mexa delicadamente para espalhá-los uniformemente. Distribua a mistura nos saquinhos de geladinho, deixando um espaço na parte superior para amarrar. Leve ao congelador por no mínimo 8 horas ou até ficarem completamente congelados.
Geladinho de morango e banana
Ingredientes:
- 8 morangos picados
- 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
- 3 colheres de sopa de leite desnatado
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua a mistura em saquinhos para geladinho, deixando um espaço na parte superior para amarrar. Leve ao congelador por 12 horas. Sirva em seguida.
Geladinho de maracujá
Ingredientes:
- Polpa de 4maracujás
- 250 ml de leite desnatado
- Adoçante a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, distribua a mistura em saquinhos de geladinho e deixe um espaço vazio na parte superior para amarrar. Leve ao congelador até endurecer completamente. Sirva em seguida.
Geladinho de açaí com banana
Ingredientes:
- 200 g de polpa de açaí congelada
- 1 bananamadura, cortada em rodelas e congelada
- 3 colheres de sopa de leite de coco
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o açaí, a banana, o leite de coco e o mel até obter um creme homogêneo. Distribua a mistura nos saquinhos de geladinho, deixando espaço para amarrar. Leve ao congelador por pelo menos 8 horas ou até firmar.
Geladinho de coco com tapioca
Ingredientes:
- 500 ml de leite de coco
- 200 ml de leite desnatado
- 1/2 xícara de chá de tapioca granulada
- Adoçante a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, misture o leite de coco, o leite desnatado e a tapioca. Cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até a tapioca amolecer e a mistura engrossar levemente. Deixe esfriar, adicione o adoçante e mexa bem. Coloque nos saquinhos de geladinho e leve ao congelador por no mínimo 10 horas.