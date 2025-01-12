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5 receitas de geladinhos saudáveis para curtir o verão

Aprenda a preparar opções saborosas para se refrescar sem sair da dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 07:19

Geladinho de chocolate (Imagem: MovidaRetratos | Shutterstock)
Geladinho de chocolate Crédito: MovidaRetratos | Shutterstock
O verão é a estação mais quente do ano e, para se refrescar, nada melhor que o famoso geladinho. Também conhecido como sacolé, dindim ou chup-chup, é ideal para espantar o calor sem sair da dieta. Inclusive, pode ser preparado de forma prática e com ingredientes saudáveis.
Confira cinco receitas de geladinhos saborosos para você experimentar!

Geladinho de chocolate

Ingredientes:
  • 1 l de leite desnatado
  • 5 colheres de sopa decacau em pó
  • 12 g de gelatina sem sabor
  • 50 g de chocolate amargo picado
  • Adoçante a gosto

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Modo de preparo:
No liquidificador, bata o leite, o cacau em pó, a gelatina sem sabor e o adoçante até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao congelador por 3 horas ou até firmar levemente. Retire do congelador e bata a mistura na batedeira por cerca de 10 minutos, para garantir uma textura cremosa e evitar cristais de gelo.
Após bater, adicione os pedaços de chocolate amargo picado à mistura e mexa delicadamente para espalhá-los uniformemente. Distribua a mistura nos saquinhos de geladinho, deixando um espaço na parte superior para amarrar. Leve ao congelador por no mínimo 8 horas ou até ficarem completamente congelados.

Geladinho de morango e banana

Ingredientes:
  • 8 morangos picados
  • 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
  • 3 colheres de sopa de leite desnatado
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Distribua a mistura em saquinhos para geladinho, deixando um espaço na parte superior para amarrar. Leve ao congelador por 12 horas. Sirva em seguida.
Geladinho de maracujá (Imagem: Tatiane Silva | Shutterstock)
Geladinho de maracujá Crédito: Tatiane Silva | Shutterstock

Geladinho de maracujá

Ingredientes:
  • Polpa de 4maracujás
  • 250 ml de leite desnatado
  • Adoçante a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, distribua a mistura em saquinhos de geladinho e deixe um espaço vazio na parte superior para amarrar. Leve ao congelador até endurecer completamente. Sirva em seguida.

Geladinho de açaí com banana

Ingredientes:
  • 200 g de polpa de açaí congelada
  • 1 bananamadura, cortada em rodelas e congelada
  • 3 colheres de sopa de leite de coco
  • 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o açaí, a banana, o leite de coco e o mel até obter um creme homogêneo. Distribua a mistura nos saquinhos de geladinho, deixando espaço para amarrar. Leve ao congelador por pelo menos 8 horas ou até firmar.

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Geladinho de coco com tapioca

Ingredientes:
  • 500 ml de leite de coco
  • 200 ml de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de tapioca granulada
  • Adoçante a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, misture o leite de coco, o leite desnatado e a tapioca. Cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até a tapioca amolecer e a mistura engrossar levemente. Deixe esfriar, adicione o adoçante e mexa bem. Coloque nos saquinhos de geladinho e leve ao congelador por no mínimo 10 horas.

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