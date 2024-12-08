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Geladinhos

7 picolés de frutas para curtir o verão de maneira saudável

Veja como preparar receitas saborosas e refrescantes para aproveitar na estação mais quente do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 11:44

Picolé de morango (Imagem: Katty S | Shutterstock)
Picolé de morango Crédito: Katty S | Shutterstock
Os picolés são excelentes para se refrescar durante o verão. Simples e fáceis de fazer, são alternativas ideais para quem deseja consumir um delicioso doce gelado sem sair da dieta, já que eles podem ser preparados com diferentes tipos de frutas.
Além disso, são uma maneira prática de incluir mais nutrientes na alimentação, proporcionando vitaminas e minerais essenciais de forma saborosa.
A seguir, confira 7 receitas de picolés de frutas saudáveis para você incluir na dieta!

Picolé de morango

Ingredientes:

  • 1 kg de morango picado
  • 340 g de iogurte natural desnatado
  • Xilitol a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os morangos, o iogurte desnatado e o adoçante e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar por mais 2 horas. Sirva em seguida.

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Picolé de melancia

Ingredientes:

  • 8 xícaras de chá de melancia picadae sem sementes
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 5 minutos. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar até que os picolés endureçam completamente. Sirva em seguida.

Picolé de kiwi

Ingredientes:

  • 3 kiwis descascados e picados
  • Adoçante e água de coco a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os kiwis e, aos poucos, a água de coco. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o adoçante e bata novamente para misturar. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida.

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Picolé de acerola

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de acerola
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Coe para retirar as sementes e disponha novamente no liquidificador. Adicione o suco de limão e o mel e bata para incorporar. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida. 
Picolé de manga (Imagem: aliasemma | Shutterstock)
Picolé de manga Crédito: aliasemma | Shutterstock

Picolé de manga

Ingredientes:

  • Polpa de 2 mangas picadas
  • 200 ml de água

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as mangas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 20 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida. 

Picolé de limão e laranja

Ingredientes:

  • Suco de 1 limão-siciliano
  • Suco de 1/2 limão-taiti
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 1/2 xícara de chá de água
  • 1 ramo de hortelã picado
  • 3 colheres de sopa de xilitol

Modo de preparo:

Em um recipiente com tampa, coloque todos os ingredientes e misture. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, despeje o suco em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador e coloque os palitos. Leve para gelar por 4 horas. Sirva em seguida. 

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Picolé de jabuticaba

Ingredientes:

  • 19 jabuticabas
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 3 morangos picados

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque as jabuticabas e o leite e bata. Adicione a banana e os morangos e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida. 

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