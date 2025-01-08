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De coco a goiabada

6 receitas práticas e cremosas de picolés

Aprenda a preparar opções saborosas e econômicas para espantar o calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 16:39

Picolé de leite em pó com coco (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)
Picolé de leite em pó com coco Crédito: Anna Shepulova | Shutterstock
Os picolés são uma excelente opção para se refrescar durante o verão. Conhecidos por serem saborosos e simples de fazer, as versões caseiras ajudam a saciar a vontade de comer doce sem gastar com sorvetes industrializados. Além disso, podem ser fonte de renda extra e preparados com ingredientes saudáveis! Por isso, confira a seguir seis receitas práticas e cremosas de picolés para você curtir a estação mais quente do ano!

Picolé de leite em pó com coco

Ingredientes:
  • 400 g de creme de leite
  • 360 g de leite condensado
  • 3/4 de xícara de chá de leite em pó
  • 1 coco descascado e cortado em pedaços
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado e o leite em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os pedaços de coco e bata novamente até triturar bem. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.

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5 receitas de sorvetes cremosos para refrescar

Picolé de banana

Ingredientes:
  • 5 bananas descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 xícaras de chá de iogurte natural
  • 1/4 de xícara de chá de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque as bananas, o iogurte, o mel e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o sorvete em formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 6 horas. Sirva em seguida.

Picolé de paçoca

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de manteiga de amendoim
  • 7 paçocas amassadas
  • Açúcar a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite de coco, a manteiga de amendoim e as paçocas e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o açúcar e bata novamente para incorporar. Transfira a mistura para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 3 horas. Sirva em seguida.
Picolé de chocolate (Imagem: Zarzamora | Shutterstock)
Picolé de chocolate Crédito: Zarzamora | Shutterstock

Picolé de chocolate

Ingredientes:
  • 200 ml de creme de leite
  • 100 ml de leite
  • 50 g de açúcar
  • 50 g de chocolate ao leite
  • 20 g de cacau em pó
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o chocolate ao leite e o cacau e leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em uma batedeira, coloque o creme de leite e bata até dobrar de volume. Acrescente o chocolate à mistura e bata por 5 minutos. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, coloque os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 5 horas. Sirva em seguida.

Picolé de goiabada

Ingredientes:
  • 340 g de iogurte natural
  • 150 g de goiabada cascão
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o iogurte e a goiabada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, adicione os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 6 horas. Sirva em seguida.

Picolé de abacate com limão

Ingredientes:
  • Polpa de 2 abacates
  • 320 g de iogurte natural sem açúcar
  • Suco de 2 limões
  • 2/3 de xícara de chá de açúcar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o iogurte, o suco de limão e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o sorvete para formas de picolé e leve ao congelador por 1 hora. Após, adicione os palitos de sorvete e leve novamente ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.

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