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Gastronomia

7 receitas de sobremesas geladas com frutas para incluir na dieta

Aprenda a preparar doces saudáveis e refrescantes para saborear nos dias de calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 11:30

Torta de limão (Imagem: Robert Jakatics | Shutterstock)
Torta de limão Crédito: Imagem: Robert Jakatics | Shutterstock
As sobremesas com frutas são uma opção saudável para quem está de dieta. Isso porque, quando preparadas com ingredientes de baixo teor calórico, ajudam a saciar a vontade de comer doce sem interferir no ganho de peso. Além disso, simples de fazer, facilitam o dia a dia até de quem não tem muita habilidade na cozinha, garantindo um resultado de dar água na boca e sem sair da rotina alimentar. 
Por isso, confira 7 receitas de sobremesas geladas com frutas para você manter a dieta e se refrescar nos dias de calor! 

Torta de limão

Ingredientes

Massa
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 4 colheres de sopa de farinha de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 2 colheres de sopa de xilitol
  • 2 colheres de sopa de água
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar
Recheio
  • Suco de 3 limões
  • 200 g de tofu firme
  • 25 g de gelatina sem sabor
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • 3 colheres de sopa de xilitol
  • Rodelas de limão para decorar

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma de fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas. Disponha a massa sobre ela e preencha o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Desligue o forno e reserve. 
Recheio
Em um recipiente, coloque a gelatina e a água quente e misture até dissolver completamente. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até ficar homogêneo. Disponha sobre a massa da torta e espalhe. Leve à geladeira por 3 horas. Finalize decorando com as rodelas de limão e sirva em seguida. 

Gelado de kiwi com chia 

Ingredientes

  • 4 kiwis descascados e cortados em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 2 colheres de sopa de melado de cana
  • 200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, o suco de limão, as sementes de chia, o melado de cana e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Sirva em seguida.

Pudim de banana

Ingredientes

  • 4 bananas descascadas e cortadas em rodelas
  • 420 ml de leite de amêndoas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, o leite de amêndoas e os ovos e bata por 5 minutos. Reserve. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar de coco e leve ao fogo médio até formar um caramelo. Após, com cuidado, despeje a mistura reservada sobre a forma e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Desligue o forno, desenforme com cuidado e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Creme de morango com aveia (Imagem: janosmarton | Shutterstock)
Creme de morango com aveia Crédito: Imagem: janosmarton | Shutterstock

Creme de morango com aveia

Ingredientes

  • 180 g de iogurte natural desnatado
  • 1 xícara de chá de leite amêndoas
  • 1 xícara de chá de flocos de aveia
  • 200 g de morango picado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o morango, o iogurte natural, o leite de amêndoas e os flocos de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o creme para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Bombom de uva com whey protein

Ingredientes

  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 2 colheres de sopa de leite em pó
  • 100 ml de iogurte natural desnatado
  • 10 uvas verdes congeladas
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o whey protein , o leite em pó e o iogurte e misture até ficar homogêneo. Após, com a ajuda de uma colher, passe as uvas na mistura e disponha sobre um recipiente untado com óleo de coco. Leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida. 

Terrine de iogurte com frutas

Ingredientes

  • 340 g de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 12 g de gelatina incolor sem sabor
  • 3 colheres de sopa de água quente
  • 1 xícara de chá de frutas picadas (morangos, kiwi, manga, mirtilos etc.)

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina incolor e a água e misture até dissolver completamente. Reserve. Em um liquidificador, coloque o iogurte e o leite de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a gelatina dissolvida e bata rapidamente para incorporar. Após, distribua as frutas em uma forma de silicone e cubra com a mistura. Leve à geladeira por 4 horas. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Cuscuz de tapioca

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de tapioca granulada
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de açúcar de coco
  • 1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca, o açúcar de coco, o coco ralado e o sal e misture. Reserve. Em panelas separadas, coloque o leite de coco e a água e leve ao fogo médio até amornar. Desligue o fogo, despeje os ingredientes líquidos sobre os secos e misture até ficar homogêneo. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos, mexendo de vez em quando. Após, transfira para uma forma de fundo removível e leve à geladeira por 1 hora. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

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