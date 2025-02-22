7 receitas de sobremesas geladas com frutas para incluir na dieta

Torta de limão Crédito: Imagem: Robert Jakatics | Shutterstock

As sobremesas com frutas são uma opção saudável para quem está de dieta. Isso porque, quando preparadas com ingredientes de baixo teor calórico, ajudam a saciar a vontade de comer doce sem interferir no ganho de peso. Além disso, simples de fazer, facilitam o dia a dia até de quem não tem muita habilidade na cozinha, garantindo um resultado de dar água na boca e sem sair da rotina alimentar.

Por isso, confira 7 receitas de sobremesas geladas com frutas para você manter a dieta e se refrescar nos dias de calor!

Torta de limão

Ingredientes

Massa

1 ovo

2 colheres de sopa de óleo de coco

4 colheres de sopa de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de farelo de aveia

2 colheres de sopa de xilitol

2 colheres de sopa de água

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Recheio

Suco de 3 limões

200 g de tofu firme

25 g de gelatina sem sabor

1/2 xícara de chá de água quente

3 colheres de sopa de xilitol

Rodelas de limão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, unte uma forma de fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas. Disponha a massa sobre ela e preencha o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Desligue o forno e reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a gelatina e a água quente e misture até dissolver completamente. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até ficar homogêneo. Disponha sobre a massa da torta e espalhe. Leve à geladeira por 3 horas. Finalize decorando com as rodelas de limão e sirva em seguida.

Gelado de kiwi com chia

Ingredientes

4 kiwis descascados e cortados em rodelas

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de sementes de chia

2 colheres de sopa de melado de cana

200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os kiwis, o suco de limão, as sementes de chia, o melado de cana e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 12 horas. Sirva em seguida.

Pudim de banana

Ingredientes

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

420 ml de leite de amêndoas

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, o leite de amêndoas e os ovos e bata por 5 minutos. Reserve. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar de coco e leve ao fogo médio até formar um caramelo. Após, com cuidado, despeje a mistura reservada sobre a forma e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Desligue o forno, desenforme com cuidado e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Creme de morango com aveia Crédito: Imagem: janosmarton | Shutterstock

Creme de morango com aveia

Ingredientes

180 g de iogurte natural desnatado

1 xícara de chá de leite amêndoas

1 xícara de chá de flocos de aveia

200 g de morango picado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o morango, o iogurte natural, o leite de amêndoas e os flocos de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o creme para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Bombom de uva com whey protein

Ingredientes

1 scoop de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de leite em pó

100 ml de iogurte natural desnatado

10 uvas verdes congeladas

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o whey protein , o leite em pó e o iogurte e misture até ficar homogêneo. Após, com a ajuda de uma colher, passe as uvas na mistura e disponha sobre um recipiente untado com óleo de coco. Leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Terrine de iogurte com frutas

Ingredientes

340 g de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite de coco

12 g de gelatina incolor sem sabor

3 colheres de sopa de água quente

1 xícara de chá de frutas picadas (morangos, kiwi, manga, mirtilos etc.)

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina incolor e a água e misture até dissolver completamente. Reserve. Em um liquidificador, coloque o iogurte e o leite de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a gelatina dissolvida e bata rapidamente para incorporar. Após, distribua as frutas em uma forma de silicone e cubra com a mistura. Leve à geladeira por 4 horas. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Cuscuz de tapioca

Ingredientes

1 xícara de chá de tapioca granulada

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de açúcar de coco

1/2 xícara de chá de coco ralado sem açúcar

1 pitada de sal

Modo de preparo