Justiça veta venda e mansão de Ana Hickmann vai a leilão por R$ 35 milhões

Defesa do ex-marido da apresentadora entrou com um pedido para interromper a ação argumentando que ele não teria sido consultado sobre a possibilidade da venda

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:05

Ana Hickmann acusa Alexandre Correa de forjar assinatura em empréstimo bancário.

A Justiça de São Paulo suspendeu a venda da mansão da apresentadora Ana Hickmann e de seu ex-marido, Alexandre Correa, localizada em Itu, no interior de São Paulo. Em razão de dívidas, o imóvel foi colocado em leilão e terá lances a partir de R$ 35 milhões.

De acordo com decisão do juiz Guilherme Madeira Dezem, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a venda do imóvel penhorado será realizada por meio de um leilão eletrônico. A determinação foi tomada no dia 30 de janeiro, e o leiloeiro Eduardo Consentino será o responsável pelo processo.

Com a decisão, a mansão será disponibilizada em uma plataforma especializada em leilões. O comprador terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento à vista, além de arcar com uma comissão de 5% ao leiloeiro.

Ainda segundo a decisão, o imóvel será vendido "no estado em que se encontra". Isso significa que o novo proprietário deverá assumir eventuais custos com reformas e dívidas associadas, exceto débitos fiscais.

Antes disso, a mansão estava à venda por R$ 40 milhões, valor que seria destinado à quitação de dívidas de Alexandre Correa. A medida da Justiça, no entanto, suspendeu qualquer negócio.

O imóvel conta com um terreno de 6,1 mil metros quadrados e 1,6 mil metros quadrados de área construída. A mansão possui nove suítes, incluindo uma suíte máster de 240 m² com spa e closet blindado, além de sala de ginástica, academia, cinema, adega, elevador panorâmico e uma cozinha de 120 m².

Procurada, a equipe de Ana Hickmann afirmou que seus advogados vão questionar a decisão. A apresentadora ressalta que toda a negociação foi feita pelo ex-marido.

A defesa de Alexandre Correa, por outro lado, defende a decisão. "A decisão atende a expectativa de dezenas de credores que precisam receber", diz o texto encaminhado à redação.

Veja o comunicado enviado pela equipe de Ana Hickmann:

Trata-se de um processo em que todos os valores foram negociados e movimentados exclusivamente por Alexandre Corrêa, que, de forma inexplicável, acabou confessando os valores sem apresentar qualquer defesa em relação às ilicitudes do contrato.

Além disso, foi indicado um imóvel avaliado em R$ 35 milhões como garantia para o pagamento de uma suposta dívida de aproximadamente R$ 700 mil, o que configura um excesso de garantias. Essa situação será questionada e impugnada pelos advogados de Ana Hickmann.

Veja o comunicado enviado pela equipe de Alexandre Correa:

A decisão atende a expectativa de dezenas de credores que precisam receber. Alexandre Correa sempre quis pagar as dívidas e lamentável tem sido impedido pela ex mulher. Justiça está sendo feita.

