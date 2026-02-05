Atração nacional

"Adoro essa época carnavalesca", diz Thiago Martins, atração do Camarote Vix

Cantor será a principal atração do Camarote Vix, no Sambão do Povo, nesta sexta-feira (6)

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:52

Thiago Martins Crédito: Jorge Nazareno

Já acostumado com o clima do Espírito Santo, Thiago Martins chega mais uma vez ao estado capixaba. Nesta sexta (06), ele será a principal atração do Camarote Vix, no Sambão do Povo. O cantor, que começou sua carreira no teatro, promete agitar os foliões com muita samba.

Perguntado sobre sua relação com a festa que é a cara do Brasil, ele conta que a paixão é antiga. "Cresci dentro de barracão de escola, meu pai era diretor da São Clemente. Hoje não acompanho muito, mas adoro essa época carnavalesca. Como trabalho bastante nesse período fica difícil acompanhar as escolas. É sempre especial cantar no carnaval. Amo a festa!", contou.

Com uma agenda intensa que envolve música e TV, o artista volta aos palcos após um período de afastamento por motivos de saúde. E, segundo ele, 2026 deve ser um ano promissor.

(Para 2026) Muitos shows, o projeto é levar o Quintal do TG pra Brasil a fora. Meu foco total esses próximos anos serão na música e nos meu estudos

Aos 37 anos, ele ainda afirma que é um prazer ser amigo de muitos de seus ídolos e estar neste local hoje em dia. "Fazer arte no Brasil é um ato de coragem e isso já me inspira", disse o cantor.

Thiago recentemente curtiu férias no Espírito Santo e acha os verões sempre especiais. "Já virou uma tradição tirar uns dias por Guarapari com amigos e família depois do show. Amo o clima, amo a praia da Bacutia, correr pela orla… Os verões são sempre especiais por aqui. A culinária e as praias tem o meu coração".

O Camarote

A folia no Camarote Vix acontece na sexta (06), com Thiago Martins, e sábado (07), com atrações regionais e open bar premium. Os abadás podem ser retirados no segundo andar do Shopping Vitória. Os ingressos custam a partir de R$ 210 e podem ser adquiridos pelo q2ingressos.

