Simone Mendes e Barões da Pisadinha agitam o Carnaval de São Mateus, no Norte do ES

Programação oficial ainda contará com mais de 50 atrações regionais, entre os dias 12 e 17 de fevereiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:00

Simone Mendes e Barões da Pisadinha fazem parte da programação do Carnaval de Guriri 2026 Crédito: Reprodução/Instagram @simonemendes @osbaroesdapisadinha

O Carnaval de Guriri, em São Mateus, está recheado de apresentações musicais entre os dias 12 e 17 de fevereiro. A programação detalhada, com os horários de cada show e mais de 50 atrações regionais, ainda será divulgada.

Por enquanto, sabemos que Simone Mendes vai comandar a sexta-feira (13) com muita sofrência e que o domingo (15) é por conta dos Barões da Pisadinha. Também foram divulgados os shows de Lambasaia, Selakuatro, Papazoni e Netto Brito. Preparados para curtir?



PROGRAMAÇÃO ATÉ O MOMENTO

Quinta-feira (12) - Lambasaia

Sexta-feira (13) - Simone Mendes

Sábado (14) - Selakuatro

Domingo (15) - Barões da Pisadinha

Segunda-feira (16) - Papazoni

Terça-feira (17) - Netto Brito

