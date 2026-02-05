Editorias do Site
Redes Sociais

Simone Mendes e Barões da Pisadinha agitam o Carnaval de São Mateus, no Norte do ES

Programação oficial ainda contará com mais de 50 atrações regionais, entre os dias 12 e 17 de fevereiro

Lívia Guerson

[email protected]

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:00

Simone Mendes e Barões da Pisadinha são atrações do Carnaval em São Mateus
Simone Mendes e Barões da Pisadinha fazem parte da programação do Carnaval de Guriri 2026 Crédito: Reprodução/Instagram @simonemendes @osbaroesdapisadinha

O Carnaval de Guriri, em São Mateus, está recheado de apresentações musicais entre os dias 12 e 17 de fevereiro. A programação detalhada, com os horários de cada show e mais de 50 atrações regionais, ainda será divulgada.

Por enquanto, sabemos que Simone Mendes vai comandar a sexta-feira (13) com muita sofrência e que o domingo (15) é por conta dos Barões da Pisadinha. Também foram divulgados os shows de Lambasaia, Selakuatro, Papazoni e Netto Brito. Preparados para curtir?

PROGRAMAÇÃO ATÉ O MOMENTO

  • Quinta-feira (12) - Lambasaia
  • Sexta-feira (13) - Simone Mendes
  • Sábado (14) - Selakuatro
  • Domingo (15) - Barões da Pisadinha
  • Segunda-feira (16) - Papazoni
  • Terça-feira (17) - Netto Brito

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

Imagem - Qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote em HZ!

Qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote em HZ!

Imagem - Carnaval de Colatina tem programação gratuita para curtir com toda a família

Carnaval de Colatina tem programação gratuita para curtir com toda a família

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Virgínia posta vídeo dançando funk de DJ capixaba; saiba quem é

Virgínia posta vídeo dançando funk de DJ capixaba; saiba quem é
Imagem - Lentilha: 5 receitas leves e ricas em proteínas para o almoço

Lentilha: 5 receitas leves e ricas em proteínas para o almoço
Imagem - "Adoro essa época carnavalesca", diz Thiago Martins, atração do Camarote Vix

"Adoro essa época carnavalesca", diz Thiago Martins, atração do Camarote Vix