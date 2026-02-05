Simone Mendes e Barões da Pisadinha agitam o Carnaval de São Mateus, no Norte do ES

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:00
O Carnaval de Guriri, em São Mateus, está recheado de apresentações musicais entre os dias 12 e 17 de fevereiro. A programação detalhada, com os horários de cada show e mais de 50 atrações regionais, ainda será divulgada.
Por enquanto, sabemos que Simone Mendes vai comandar a sexta-feira (13) com muita sofrência e que o domingo (15) é por conta dos Barões da Pisadinha. Também foram divulgados os shows de Lambasaia, Selakuatro, Papazoni e Netto Brito. Preparados para curtir?
