Lentilha: 5 receitas leves e ricas em proteínas para o almoço

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:49
De saladas refrescantes a pratos quentes e reconfortantes, a lentilha mostra toda a sua versatilidade na cozinha. Rica em proteínas vegetais, fibras e minerais como ferro e magnésio, ela é uma excelente escolha para quem busca um almoço leve, nutritivo e equilibrado. Fácil de preparar e cheia de possibilidades, a leguminosa ainda pode ser a estrela de receitas práticas e saborosas para variar o cardápio sem abrir mão da saúde.
A seguir, selecionamos 5 receitas que provam como a lentilha pode transformar suas refeições. Confira!
Em água corrente, lave bem o mix de lentilha e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até que esteja macia, mas ainda firme. Desligue o fogo e escorra. Em um recipiente, coloque parte da lentilha e amasse com um garfo. Junte a cenoura, a cebola, o alho, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino.
Acrescente a farinha de aveia e o restante da lentilha aos poucos. Mexa até formar uma massa modelável e firme. Modele os hambúrgueres pressionando bem para que fiquem compactos. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Em água corrente, lave bem a lentilha e disponha em uma panela. Adicione a folha de louro, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até que esteja macia, porém ainda firme. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente a cenoura e refogue até ficar macia.
Junte os pimentões e a abobrinha e mexa para incorporar. Adicione o tomate, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios, mas levemente firmes. Por último, coloque a lentilha e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em água corrente, lave bem a lentilha e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até que fique macia, porém ainda firme. Escorra, disponha em uma saladeira e aguarde esfriar. Após, junte o pepino, o pimentão vermelho, a cebola-roxa e as folhas de alface-americana. Mexa para incorporar. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em água corrente, lave bem a lentilha e disponha em uma panela. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de chá de azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Acrescente o arroz integral, tempere com sal e cubra com a água quente. Abaixe o fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Reserve. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o restante do azeite de oliva e doure as cebolas. Junte a lentilha e o arroz integral cozido e misture. Se necessário, ajuste os temperos. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Massa
Recheio
Massa
Em um recipiente, coloque a lentilha e deixe de molho por 8 horas em água. Escorra e disponha em um liquidificador. Adicione o alho, o sal, a chia e 1/2 xícara de chá de água e bata até formar uma massa lisa e levemente cremosa. Após, aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva em fogo médio. Despeje uma concha da massa na panela, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe até as bordas soltarem e vire para dourar do outro lado. Repita o processo até acabar a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o tomate e metade do molho, tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até a carne ficar úmida, porém sem excesso de líquido. Desligue o fogo, recheie as panquecas e enrole. Disponha em um refratário e cubra com o restante do molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
