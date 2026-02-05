Dia Mundial do Creme de Avelã: aprenda a fazer receita caseira 

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:49
O Dia Mundial do Creme de Avelã, celebrado em 5 de fevereiro, é a data perfeita para homenagear esse doce que conquistou cozinhas do mundo todo. Cremoso, aromático e versátil, ele vai bem no pão, em sobremesas e até como ingrediente de receitas mais elaboradas. Preparar em casa é simples e permite controlar a quantidade de açúcar e escolher ingredientes de melhor qualidade.
A seguir, aprenda a fazer uma versão caseira deliciosa do creme de avelã!
Coloque as avelãs em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para realçar o sabor. Deixe amornar. Transfira as avelãs para o liquidificador ou processador e bata por alguns minutos até formar uma pasta bem fina e úmida. Acrescente o açúcar, o cacau em pó, o óleo de coco , o leite integral, o extrato de baunilha e o sal. Bata novamente até obter um creme liso e homogêneo.
Despeje a mistura em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre para não grudar no fundo. Cozinhe por aproximadamente 5 a 8 minutos, até o creme de avelã ficar mais encorpado e brilhante. Retire do fogo e deixe esfriar completamente. O creme ganha mais consistência depois de frio. Sirva em seguida.
