Carnaval de Colatina tem programação gratuita para curtir com toda a família

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:00
O Carnaval de Colatina já está chegando para todo mundo cair na folia! É o que promete o Colatina Folia 2026, que começa nesta sexta-feira (6), com um "esquenta" por conta da Xaranga do Fredão, que participa de todos os dias de folia. A festa se estende até o domingo (8), com uma programação recheada para toda a família.
Na sexta-feira (6), o grupo musical vai animar o comércio de São Silvano com as marchinhas clássicas de Carnaval. Já no sábado (7), o espaço de eventos da Área Verde será palco dos shows da banda Engesamba e da cantora Fernanda Pádua. E a criançada não ficou de fora: às 17h, acontece uma matinê com a trupe Ratimbum.
Para finalizar o fim de semana festivo, o domingo (8) continua animado com o Pagode Pérola Negra e o cantor Léo Mai, também na Área Verde.
Sexta-feira (6)
Sábado (7)
Domingo (8)
