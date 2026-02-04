Shows e matinê

Carnaval de Colatina tem programação gratuita para curtir com toda a família

Com um dia de "esquenta" e dois dias oficiais de festa, o Colatina Folia 2026 promete agradar a diversos gostos e idades neste final de semana

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:00

Shows de Fernanda Pádua e Léo Mai fecham o sábado e o domingo, respectivamente, do Colatina Folia 2026 Crédito: Julis Eufrase/Douglas Francisco

O Carnaval de Colatina já está chegando para todo mundo cair na folia! É o que promete o Colatina Folia 2026, que começa nesta sexta-feira (6), com um "esquenta" por conta da Xaranga do Fredão, que participa de todos os dias de folia. A festa se estende até o domingo (8), com uma programação recheada para toda a família.

Na sexta-feira (6), o grupo musical vai animar o comércio de São Silvano com as marchinhas clássicas de Carnaval. Já no sábado (7), o espaço de eventos da Área Verde será palco dos shows da banda Engesamba e da cantora Fernanda Pádua. E a criançada não ficou de fora: às 17h, acontece uma matinê com a trupe Ratimbum.

Para finalizar o fim de semana festivo, o domingo (8) continua animado com o Pagode Pérola Negra e o cantor Léo Mai, também na Área Verde.

Leia mais Carnaval no ES: HZ lança ferramenta para consultar lista de blocos e eventos

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (6)

15h - Xaranga do Fredão, em São Silvano

Sábado (7)

10h - Xaranga do Fredão, no calçadão Geraldo Pereira

17h - Matinê com a trupe Ratimbum, na Área Verde

20h - Engesamba, na Área Verde

22h - Fernanda Pádua, na Área Verde

Domingo (8)

17h - Xaranga do Fredão, na Área Verde

19h - Samba Pérola Negra, na Área Verde

21h - Léo Mai, na Área Verde

Este vídeo pode te interessar