Qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote em HZ!

Trios elétricos, blocos tradicionais, samba no pé, marchinhas e festas disputam o título de melhor Carnaval do Espírito Santo. Participe da enquete de HZ

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:59

Carnaval em Guarapari arrastou multidão pelas ruas da cidade na noite de sábado (1º)
Carnaval em Guarapari Crédito: Fabrício Brambati

O Espírito Santo já entrou em clima de folia, com opções de Carnaval para todos os gostos e estilos. Tem trio elétrico puxando multidões, blocos que atravessam gerações, desfiles de escolas de samba, banho de mar à fantasia e até festas com o charme das montanhas.

Agora, a pergunta é outra: qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote na nossa enquete e escolha seu destino favorito.

A votação segue até o dia 17 de fevereiro (terça-feira).

