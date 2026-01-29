Qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote em HZ!

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:59
O Espírito Santo já entrou em clima de folia, com opções de Carnaval para todos os gostos e estilos. Tem trio elétrico puxando multidões, blocos que atravessam gerações, desfiles de escolas de samba, banho de mar à fantasia e até festas com o charme das montanhas.
Agora, a pergunta é outra: qual cidade do ES tem o melhor Carnaval? Vote na nossa enquete e escolha seu destino favorito.
A votação segue até o dia 17 de fevereiro (terça-feira).
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta