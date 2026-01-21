Moda

7 dicas para arrasar na maquiagem de Carnaval em 2026

Entre brilhos, cores intensas e expressão criativa, surgem as tendências que prometem dominar a festa deste ano

O delineado artístico permite personalizar o visual e criar identidade Crédito: Imagem: Vergani Fotografia| Shutterstock

Se tem um momento perfeito para ousar, ele se chama Carnaval. Em 2026, a maquiagem chega com tudo: cores vibrantes, texturas criativas e muito brilho para expressar quem você é. Para ajudar quem quer curtir os bloquinhos com conforto e estilo, o maquiador Guilherme Serpa, do Espaço Hi, em São Paulo, lista sete dicas práticas para acertar na maquiagem de Carnaval. Confira!

1. Brilho sem medo e em novas texturas

Em 2026, o brilho continua sendo o grande protagonista, mas aparece de forma mais sofisticada. Glitter fino, partículas holográficas e iluminadores líquidos são apostas fortes. “A tendência é usar brilho com intenção, criando pontos de luz estratégicos no rosto, como pálpebras, canto interno dos olhos e têmporas, em vez de espalhar tudo de forma aleatória”, explica Guilherme Serpa. O efeito é moderno, impactante e fotogênico.

2. Cores vibrantes e combinações inesperadas

Sombras em tons de azul elétrico, verde neon, rosa intenso e laranja queimado dominam a paleta carnavalesca. A novidade está nas misturas improváveis. “Vale combinar cores contrastantes no mesmo look, como rosa com vermelho ou azul com amarelo. O Carnaval permite ousar sem regras rígidas”, destaca o maquiador. O importante é escolher tons que conversem entre si e valorizem o tom de pele.

3. Pele leve, natural e com viço

Mesmo com olhos e boca marcantes, a pele segue uma linha mais natural. Bases leves, BB creams e produtos com acabamento glow substituem as camadas pesadas. “A pele do Carnaval 2026 é fresca e iluminada. A ideia é deixar a textura da pele aparecer, com correções pontuais e muito viço”, orienta Guilherme Serpa. Além de mais bonito, esse tipo de acabamento é mais confortável para longas horas de festa.

4. Delineado artístico ganha protagonismo

O delineado deixa de ser apenas um traço e vira elemento central da maquiagem. Linhas gráficas, desenhos geométricos e formatos assimétricos estão entre as principais tendências. “O delineado artístico permite personalizar o visual e criar identidade. Dá para brincar com cores, espessuras e até formatos flutuantes”, comenta o especialista. É uma forma simples de transformar a maquiagem em algo único.

Para o Carnaval de 2026, a dica é aplicar pedrarias próximas aos olhos Crédito: Imagem: Eternas | Shutterstock

5. Pedrarias e aplicações em pontos estratégicos

Strass, pérolas e aplicações continuam em alta, mas aparecem de forma mais minimalista e bem posicionada. “Menos quantidade e mais intenção. Aplicar pedrarias próximas aos olhos ou acompanhando o desenho do delineado deixa o look elegante e moderno”, afirma Guilherme Serpa. A dica é usar cola própria para maquiagem e evitar exageros que possam incomodar ao longo do dia.

6. Lábios hidratados com cor ou efeito glossy

Os lábios acompanham a proposta leve e luminosa do restante da maquiagem. Glosses , balms com cor e batons cremosos ganham espaço. “O brilho nos lábios volta com força, trazendo um ar jovial e descontraído. Além disso, produtos hidratantes ajudam a manter o conforto durante a folia”, explica o maquiador. Tons vibrantes ou translúcidos funcionam igualmente bem, dependendo do restante do look.

7. Fixação é parte do visual

De nada adianta uma maquiagem incrível se ela não dura. Produtos de longa duração, primers e sprays fixadores são indispensáveis. “Fixar bem a maquiagem é fundamental, especialmente com calor e suor. A preparação da pele e a finalização fazem toda a diferença para manter o visual bonito até o fim do bloco”, reforça Guilherme Serpa.

