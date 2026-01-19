Moda

7 dicas para adotar a maquiagem gótica no Carnaval

Veja como fugir do óbvio no look para a folia e apostar em uma estética mais conceitual

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:51

Em meio à folia de 2026, a maquiagem gótica ganha protagonismo ao oferecer um visual conceitual que valoriza identidade e um dark contemporâneo Crédito: Imagem: Keira Riff | Divulgação

O Carnaval brasileiro sempre foi palco para experimentações ousadas com beleza e fantasias elaboradas. Neste ano, a maquiagem gótica surge como tendência forte, unindo dramaticidade e sofisticação em propostas que vão muito além do óbvio.

Para o maquiador paulista Guilherme Serpa, do Espaço Hi, em São Paulo, essa estética conversa diretamente com o espírito do Carnaval. “O gótico de hoje não é caricato. Ele é expressivo, sofisticado e permite que cada pessoa adapte o visual à própria identidade. No Carnaval, isso vira uma forma poderosa de se destacar”, afirma.

Quem ajuda a traduzir esse estilo dark repaginado em passo a passo é a influenciadora de beleza Keira Riff, conhecida por suas maquiagens conceituais e pelo uso de elementos góticos de forma moderna. Ela compartilha técnicas para arrasar com essa proposta nos blocos e festas. Confira!

1. Comece pela pele real e bem preparada

A base da maquiagem gótica moderna é uma pele natural, sem excesso de brilho. “Eu gosto de hidratar bem, mas evito aquele glow intenso. A ideia é deixar a pele com vida, não com aparência oleosa”, explica Keira Riff. Guilherme Serpa reforça que bases de cobertura média funcionam melhor para longas horas de folia, garantindo conforto e resistência ao calor.

2. Use a base e o corretivo de forma estratégica

Nada de camadas pesadas. A base deve uniformizar sem apagar a textura da pele. O corretivo entra apenas onde for necessário. “A maquiagem gótica não pede perfeição, ela pede presença”, diz Keira Riff. Segundo Guilherme Serpa, selar apenas a zona T com pó translúcido ajuda a manter o visual intacto sem pesar.

3. Aposte em contorno suave e blush difuso

O contorno aparece de forma discreta, quase imperceptível, feito com produtos cremosos e bem esfumados. O blush ganha tons queimados, como terracota ou pêssego escuro. “Eu gosto de aplicar o blush de um jeito mais espalhado, quase atravessando o rosto, porque dá esse ar artístico”, conta Keira Riff. Para o maquiador Guilherme Serpa, esse acabamento cria profundidade sem tirar a leveza.

A aplicação de sardas após a finalização da pele reforça a textura natural e aproxima a maquiagem gótica de uma estética mais moderna Crédito: Imagem: Keira Riff | Divulgação

4. Traga personalidade com sardas artificiais

As sardas se tornaram assinatura desse novo gótico. “Eu faço as sardas depois de selar a pele, carimbando de leve e espalhando com o dedo para não ficar marcado”, explica Keira Riff. Guilherme Serpa destaca que esse detalhe quebra a rigidez do visual dark e deixa a maquiagem mais atual e jovem, perfeita para o Carnaval.

5. Construa olhos intensos com esfumado e contraste

Os olhos são o centro da maquiagem gótica. A dica é criar camadas. “Eu começo com uma base clara na pálpebra, depois trabalho o preto aos poucos, esfumando bem para não ficar pesado”, diz Keira Riff. Delineado borrado, lápis preto na linha d’água e esfumado inferior completam o olhar. Guilherme Serpa sugere finalizar com cílios volumosos para dar impacto mesmo à noite.

6. Mantenha as sobrancelhas naturais

Nada de sobrancelhas muito marcadas. “Eu só preencho falhas e uso gel transparente. A sobrancelha natural equilibra o peso dos olhos”, explica Keira Riff. Para Guilherme Serpa, esse contraste é essencial para manter o visual sofisticado e evitar exageros.

7. Finalize com lábios escuros e boa fixação

Os lábios ganham tons profundos, como vinho ou vermelho-escuro, muitas vezes combinados com lápis preto no contorno. “Eu gosto de misturar lip tint escuro com gloss para dar esse efeito dramático, mas confortável”, conta Keira Riff. O toque final é indispensável. “Spray fixador potente é item obrigatório no Carnaval, ainda mais em uma maquiagem mais elaborada”, reforça Guilherme Serpa.

A maquiagem gótica no Carnaval de 2026 mostra que o dark também pode ser leve, criativo e cheio de liberdade. Mais do que seguir uma tendência, adotar esse visual é uma forma de usar a maquiagem como expressão pessoal, transformando a folia em um verdadeiro manifesto de estilo.

Por Sarah Monteiro