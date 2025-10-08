Dermomakes: descubra como a maquiagem pode cuidar da sua pele

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:38
Os dermomakes surgem como uma tendência que une maquiagem e skincare em um único produto, facilitando a rotina de cuidados com a pele. Eles são formulados com ativos que hidratam, protegem e tratam a pele ao mesmo tempo em que proporcionam cobertura e acabamento estético.
Diferentemente dos cosméticos convencionais, bases, pós compactos e blushes que se enquadram nessa categoria precisam conter ativos que contribuem para o cuidado com a pele. “Entre os ativos mais recomendados, estão a vitamina E, a vitamina C e o ácido hialurônico, que preservam a hidratação natural da pele e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce ”, explica a Dra. Rachel Jones, coordenadora do curso de Farmácia e Biomedicina da Faculdade Anhanguera.
Os dermomakes aliados práticos para quem busca praticidade sem abrir mão de cuidar da saúde da pele diariamente. Alguns dos seus benefícios são:
Para encontrar o dermomake ideal para as necessidades da sua pele, é importante considerar:
A Dra. Rachel Jones lembra que os dermomakes podem ser aliados importantes, mas não substituem os cuidados básicos com a pele, como limpeza, hidratação e o uso diário de protetor solar. “A maquiagem pode ser uma grande aliada da pele quando aplicada e removida corretamente. Dormir maquiada pode obstruir os poros e causar acne. Além disso, optar por produtos de qualidade e manter uma rotina de cuidados é fundamental para que os efeitos sejam positivos a longo prazo”, acrescenta.
Por Priscila Dezidério
