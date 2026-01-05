Carnaval de Vitória

Camarote Vix terá Thiago Martins e experiência premium no Carnaval 2026

Carnaval de Vitória 2026 marca também o retorno da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix durante os desfiles das escolas de samba

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:00

Thiago Martins é atração confirmada do Camarote Vix Crédito: Jorge Nazareno

Em sua 9ª edição, o Camarote Vix chega ao Carnaval de Vitória 2026 com a promessa de elevar ainda mais o padrão da folia capixaba. Com uma superestrutura de três andares, o espaço vai reunir shows ao vivo, DJs, serviços premium, gastronomia assinada e uma atmosfera vibrante, oferecendo uma experiência completa que une conforto, entretenimento e celebração à altura do folião capixaba.

A festa acontece nos dias 06 e 07 de fevereiro, no setor G do Sambão do Povo, com vista privilegiada dos desfiles das escolas de samba e acesso a uma estrutura pensada para quem busca exclusividade e conforto durante os dois dias de folia.

A programação musical é um dos grandes destaques desta edição. Na sexta-feira (06), quem comanda o palco do Camarote Vix é o cantor Thiago Martins, levando ao público muito samba, carisma e sucessos que prometem embalar a noite entre um desfile e outro. Já no sábado (07), o clima de festa segue ainda mais intenso com Samba Júnior e o DJ Bero Costa, garantindo uma trilha sonora animada do início ao fim em uma noite especial com abadá e open bar premium.

Camarote Vix promete uma experiência premium em 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@camarotevix

Além do line-up de atrações, o Camarote Vix oferece uma experiência diferenciada, com palco exclusivo para shows ao vivo nos intervalos das escolas, praça de alimentação assinada pelo Don Camaleone, além de bares e banheiros exclusivos, proporcionando mais conforto, praticidade e uma vivência premium ao público.

O Carnaval de Vitória 2026 marca também o retorno da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix durante os desfiles das escolas de samba. É uma união de marcas fortes, que compartilham inovação, visibilidade e tradição. Esse espaço exclusivo, com shows ao vivo, DJs e ativações de marcas, tem tudo a ver com o espírito do Carnaval e com o fortalecimento do turismo capixaba”, afirma Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta.

