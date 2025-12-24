Show

João Gomes é confirmado no Festival Movimento Cidade 2026

Vencedor do Grammy Latino integra lineup ao lado de Ajuliacosta, Ury Vieira, Zeca Pagodinho e o Kannalha

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:00

João Gomes é confirmado no Festival Movimento Cidade 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@joaogomescantor

João Gomes, vencedor do Grammy Latino, é a mais nova atração confirmada do Festival Movimento Cidade 2026. O anúncio chega como presente de Natal para o público capixaba e reforça o peso da oitava edição do evento, que ocupa a Prainha, em Vila Velha, entre os dias 14 e 16 de agosto, com três dias de programação intensa e integrada.

João sobe ao palco no domingo (16), embalado por um ano histórico na carreira. Em 2025, além do Grammy Latino pelo álbum Dominguinho, ao lado de Mestrinho e Jota.pê, ele foi eleito Artista Sertanejo no Prêmio da Música Brasileira e Homem do Ano na Música pela GQ Brasil. No repertório, hits que marcaram sua trajetória, como Meu Pedaço de Pecado, Se For Amor, Dengo e Beija-Flor.

No Prêmio Multishow 2025 Mestrinho ganhou três prêmios ao lado dos cantores João Gomes e Jota.pê Crédito: Globo/ Manoella Mello

O lineup do festival já conta ainda com nomes de destaque nacional e internacional. Na sexta-feira (14), com entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento, se apresentam a rapper Ajuliacosta e Ury Vieira. No sábado (15), o palco recebe Zeca Pagodinho e o baiano O Kannalha, vencedor do Prêmio Multishow.

Com o tema “Cidade são pessoas”, o Movimento Cidade prepara a maior edição de sua história, reunindo música, cinema, intervenções urbanas, batalhas de dança e rima, além de mostras audiovisuais e manifestações culturais capixabas. Em 2026, o festival adota um novo formato: um dia gratuito e dois dias pagos, como estratégia para garantir a continuidade do evento.

Os ingressos para os dias 15 e 16 já estão à venda, com opções diárias e passaporte para os dois dias. Novas atrações serão anunciadas nas próximas semanas.

