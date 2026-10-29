Sedu divulga prazo para matrículas escolares na rede estadual do ES; veja as datas

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do portal da Chamada Escolar ou por página específica no site da Sedu. É necessário apresentar documentos como o CPF do estudante e do responsável legal, além do comprovante de residência.





As famílias poderão indicar até três escolas, em ordem de preferência. Contudo, a indicação representa apenas uma preferência e não garante a vaga.





A alocação não considera a data e o horário da inscrição como garantia de prioridade. Na avaliação, são considerado sa disponibilidade de vagas, as preferências registradas e os critérios previstos no Manual da Chamada Escolar, incluindo a proximidade da residência, a existência de irmãos na mesma unidade e situações específicas de atendimento.