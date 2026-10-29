Sedu divulga prazo para matrículas escolares na rede estadual do ES; veja as datas

Já está disponível o cronograma da chamada escolar da rede pública estadual de ensino para o ano letivo de 2027. O período para solicitar a rematrícula ou realizar novas matrículas tem início às 9h do dia 9 de novembro e se encerra em 11 de dezembro.
Segundo a Sedu, a previsão é ofertar cerca de 230 mil vagas em 384 escolas estaduais.
As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do portal da Chamada Escolar ou por página específica no site da Sedu. É necessário apresentar documentos como o CPF do estudante e do responsável legal, além do comprovante de residência.
As famílias poderão indicar até três escolas, em ordem de preferência. Contudo, a indicação representa apenas uma preferência e não garante a vaga.
A alocação não considera a data e o horário da inscrição como garantia de prioridade. Na avaliação, são considerado sa disponibilidade de vagas, as preferências registradas e os critérios previstos no Manual da Chamada Escolar, incluindo a proximidade da residência, a existência de irmãos na mesma unidade e situações específicas de atendimento.
Divulgação dos resultados
O resultado das rematrículas e novas matrículas será divulgado às 9h de 8 de janeiro.
Entre os dias 11 e 19 de janeiro, as famílias precisam ir presencialmente na escola contemplada para confirmar a chamada. No local, precisam apresentar documentos como identificação e CPF do estudante e do responsável legal, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração válida, carteira de vacinação atualizada e documentos específicos, quando necessários.
A ausência de confirmação no prazo implica perda da vaga naquela unidade.
Já a chamada dos estudantes suplentes ocorrerá de 20 a 29 de janeiro, de acordo com a classificação e a disponibilidade de vagas. Os candidatos remanescentes poderão integrar a lista de espera e se cadastrar em outras escolas a partir de 1º de fevereiro.
As redes municipais de Serra e Vila Velha também divulgaram os cronograma. Na Serra, a primeira etapa já está aberta e segue até dia 8 de novembro, enquanto em Vila Velha o pré-cadastro começa no próximo dia 9.