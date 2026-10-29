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Cronograma publicado

Sedu divulga prazo para matrículas escolares na rede estadual do ES; veja as datas

A previsão é ofertar cerca de 230 mil vagas em 384 escolas estaduais

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 14:46

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

29 out 2026 às 14:46
O cronograma da chamada escolar estadual prevê a divulgação dos resultados em 8 de janeiro de 2027 Divulgação/Sedu

Já está disponível o cronograma da chamada escolar da rede pública estadual de ensino para o ano letivo de 2027. O período para solicitar a rematrícula ou realizar novas matrículas tem início às 9h do dia 9 de novembro e se encerra em 11 de dezembro.


Segundo a Sedu, a previsão é ofertar cerca de 230 mil vagas em 384 escolas estaduais. 

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Inscrições

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do portal da Chamada Escolar ou por página específica no site da Sedu. É necessário apresentar documentos como o CPF do estudante e do responsável legal, além do comprovante de residência. 


As famílias poderão indicar até três escolas, em ordem de preferência. Contudo, a indicação representa apenas uma preferência e não garante a vaga.


A alocação não considera a data e o horário da inscrição como garantia de prioridade. Na avaliação, são considerado sa disponibilidade de vagas, as preferências registradas e os critérios previstos no Manual da Chamada Escolar, incluindo a proximidade da residência, a existência de irmãos na mesma unidade e situações específicas de atendimento. 

Divulgação dos resultados

O resultado das rematrículas e novas matrículas será divulgado às 9h de 8 de janeiro.


Entre os dias 11 e 19 de janeiro, as famílias precisam ir presencialmente na escola contemplada para confirmar a chamada. No local, precisam apresentar documentos como identificação e CPF do estudante e do responsável legal, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração válida, carteira de vacinação atualizada e documentos específicos, quando necessários. 


A ausência de confirmação no prazo implica perda da vaga naquela unidade. 


Já a chamada dos estudantes suplentes ocorrerá de 20 a 29 de janeiro, de acordo com a classificação e a disponibilidade de vagas. Os candidatos remanescentes poderão integrar a lista de espera e se cadastrar em outras escolas a partir de 1º de fevereiro.

Redes muncipais

As redes municipais de Serra e Vila Velha também divulgaram os cronograma. Na Serra, a primeira etapa já está aberta e segue até dia 8 de novembro, enquanto em Vila Velha o pré-cadastro começa no próximo dia 9.

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