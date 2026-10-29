Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Rio Novo do Sul

A Operação Hexágono, realizada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (29), resultou na prisão de 15 pessoas e na apreensão de armas, munições e drogas em municípios da região Sul do Espírito Santo. A ação mobilizou 153 policiais militares, 53 viaturas e uma aeronave, com apoio da Polícia Civil em levantamentos relacionados a parte dos alvos.
Do total de 38 mandados de prisão previstos, 10 resultaram na localização e prisão ou recaptura dos procurados até a última atualização desta matéria. Outras cinco pessoas foram presas em flagrante durante as diligências. A operação também cumpriu os oito mandados de busca e apreensão previstos.
Entre os materiais apreendidos estão duas armas de fogo, 42 munições, cerca de 400 gramas de entorpecentes, outras porções de maconha e cocaína, um litro de loló, nove celulares, três balanças de precisão, dinheiro e materiais utilizados para acondicionar drogas. Uma das armas é uma pistola calibre 9 mm, localizada no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.
Os mandados estavam relacionados a crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto, estupro, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva, entre outras infrações. Segundo a PM, a operação tem como objetivo localizar pessoas procuradas pela Justiça, cumprir determinações judiciais e intensificar o policiamento em áreas estratégicas da região.
O balanço é parcial e poderá ser atualizado após a conclusão das diligências.