ES terá primeira usina que transforma resíduos em combustível

Resíduos que antes seriam destinados ao descarte podem se transformar em combustível. Essa é a proposta do biometano, combustível produzido a partir da purificação do biogás gerado pela decomposição de matéria orgânica. No Espírito Santo, essa alternativa ganha espaço com a implantação da primeira usina de biometano do Estado, um projeto da Marca Ambiental, em Cariacica, com inauguração prevista para o fim de 2026.