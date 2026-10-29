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Polícia

Homem é preso em MG com chave de carro ligado a homicídio no ES

Suspeito de 22 anos foi detido por receptação durante investigação sobre a morte de Wilian Fonseca Romualdo, encontrado em Ibatiba

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 17:40

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

29 out 2026 às 17:40
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Carro ligado a homicidio foi encontrado em MInas 
 Crédito: Polica Civil 

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por suspeita de receptação de um carro relacionado à investigação de um homicídio ocorrido no Caparaó capixaba. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (28), em Manhumirim, em Minas Gerais. O crime investigado ocorreu na região do trevo entre Ibatiba e IúnaA identidade do suspeito não foi divulgada.


Segundo o delegado William Cabral Júnior, titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, o corpo de Wilian Fonseca Romualdo, de 26 anos, foi encontrado na última sexta-feira (23), na zona rural de Ibatiba.


A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia de Ibitirama, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 


“Nossa equipe localizou um Palio que pertencia à vítima e havia sido emprestado a ela. No momento da prisão, o suspeito estava com a chave do veículo e dirigia um Escort que, segundo as apurações, teria acompanhado o Palio no deslocamento para fora do local do crime”, explicou o delegado.


O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, em Minas Gerais.Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do homicídio e apurar a possível participação de outras pessoas no crime.

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