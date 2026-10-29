Homem é preso em MG com chave de carro ligado a homicídio no ES

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por suspeita de receptação de um carro relacionado à investigação de um homicídio ocorrido no Caparaó capixaba. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (28), em Manhumirim, em Minas Gerais. O crime investigado ocorreu na região do trevo entre Ibatiba e Iúna. A identidade do suspeito não foi divulgada.





Segundo o delegado William Cabral Júnior, titular da Delegacia de Polícia de Ibitirama, o corpo de Wilian Fonseca Romualdo, de 26 anos, foi encontrado na última sexta-feira (23), na zona rural de Ibatiba.





A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia de Ibitirama, em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).





“Nossa equipe localizou um Palio que pertencia à vítima e havia sido emprestado a ela. No momento da prisão, o suspeito estava com a chave do veículo e dirigia um Escort que, segundo as apurações, teria acompanhado o Palio no deslocamento para fora do local do crime”, explicou o delegado.





O suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, em Minas Gerais.Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do homicídio e apurar a possível participação de outras pessoas no crime.