'Brasil não quebra com Lula, mas fica condenado a um crescimento medíocre', diz ex-banqueiro conselheiro da Natura

De fato, vai gerar um desconforto em um primeiro momento, mas pelo menos trouxe alguma simplificação. Ela vai no caminho certo. Falta definir a alíquota, falta entender como vai funcionar o split payment [sistema que separa e recolhe o imposto de forma automática no exato momento da transação de compra e venda] e qual será o risco de um fornecedor estar ou não pagando o seu imposto devidamente. Esse risco acaba sendo transferido em parte para a empresa compradora.