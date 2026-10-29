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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES decreta alerta e proíbe captação de água em lagoas

Restrição vale para atividades particulares e para a agricultura, principalmente a irrigação de café

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 17:46

Públicado em 

29 out 2026 às 17:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Lagoas da Liberdade (à esquerda) e de São Pedro são fontes de abastecimento de Marilândia
Lagoas da Liberdade (à esquerda) e de São Pedro são fontes de abastecimento de Marilândia Prefeitura de Marilândia/Instagram

A Prefeitura de Marilândia, cidade que vem sofrendo com a estiagem prolongada, publicou nesta quinta-feira (29) um decreto municipal que declara Estado de Alerta Hídrico no município.


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 Uma das medidas adotadas para preservar os recursos hídricos e garantir a continuidade do abastecimento público é a proibição de captação de água em duas lagoas da região.


A captação particular de água para irrigação agrícola e outras atividades produtivas está temporariamente proibida nas estruturas das Lagoas de Liberdade e de São Pedro que estejam sob administração ou controle do município ou do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).


Essas duas lagoas são as fontes de abastecimento de Marilândia e também locais de captação de água para a agricultura, principalmente para o plantio do café, atividade econômica muito relevante no município do Noroeste do Espírito Santo.


“É fundamental que produtores rurais, usuários e toda a população ajudem a preservar os nossos mananciais”, alertou a prefeitura nas redes sociais. "É mais uma questão de precaução", acrescentou o prefeito Gutim Astori (PSB).

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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