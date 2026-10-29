Prefeitura no ES decreta alerta e proíbe captação de água em lagoas

A Prefeitura de Marilândia, cidade que vem sofrendo com a estiagem prolongada, publicou nesta quinta-feira (29) um decreto municipal que declara Estado de Alerta Hídrico no município.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Uma das medidas adotadas para preservar os recursos hídricos e garantir a continuidade do abastecimento público é a proibição de captação de água em duas lagoas da região.





A captação particular de água para irrigação agrícola e outras atividades produtivas está temporariamente proibida nas estruturas das Lagoas de Liberdade e de São Pedro que estejam sob administração ou controle do município ou do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).





Essas duas lagoas são as fontes de abastecimento de Marilândia e também locais de captação de água para a agricultura, principalmente para o plantio do café, atividade econômica muito relevante no município do Noroeste do Espírito Santo.





“É fundamental que produtores rurais, usuários e toda a população ajudem a preservar os nossos mananciais”, alertou a prefeitura nas redes sociais. "É mais uma questão de precaução", acrescentou o prefeito Gutim Astori (PSB).