Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em novembro de 2026

Nos primeiros dias do mês, você sentirá necessidade de rever suas prioridades, especialmente em relação à segurança material e à autoestima. Será um momento importante para refletir sobre aquilo que deseja construir para o futuro. Ainda neste período, a sua comunicação tenderá a melhorar. Ainda assim, deverá ter cuidado com interpretações equivocadas e decisões precipitadas, sobretudo diante de situações inesperadas ou opiniões divergentes. A partir da metade de novembro, você buscará se recolher para organizar seus sentimentos e energias. Ao mesmo tempo, algumas mudanças exigirão flexibilidade e maturidade.