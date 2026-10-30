Estouro da bolha de IA? Por que ações da Alphabet, dona da Google, tiveram maior queda da história

Jassy não especificou quais seriam esses dois negócios da Amazon. Mas, durante uma teleconferência com analistas financeiros, ele mencionou repetidamente a oportunidade financeira representada pela Amazon fabricando e vendendo seus próprios chips de computador, bem como sua plataforma de desenvolvimento de IA, a Bedrock, que oferece aos usuários pagantes acesso à maioria dos principais modelos e ferramentas de IA.