Pesquisa aponta expansão do ensino do idioma japonês no Brasil 

Para Mayumi Yoshikawa, o resultado reflete uma ampliação do interesse pela língua e pela cultura do país para além da comunidade de descendentes. “Acredito que a língua e a cultura japonesas têm sido mais aceitas, e a tendência será de uma compreensão mais ampla delas por parte das pessoas que não têm nenhuma ascendência nipônica. Há também o fator ‘interesse em mangás e animes japoneses’, notado em diversos cursos de língua japonesa. No entanto, nas universidades, tem-se percebido o interesse em estudar em universidades japonesas, o que é uma motivação forte para os que aprendem a língua no ensino superior”, afirma.