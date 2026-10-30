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Noroeste do ES

Marilândia decreta alerta hídrico devido à estiagem e El Niño

Publicado em

30 out 2026 às 13:50

A Prefeitura de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, decretou estado de alerta hídrico na quinta-feira (29). Segundo o decreto, a medida foi adotada diante da redução do nível dos reservatórios e da vazão das fontes utilizadas no abastecimento do município. O documento atribui o cenário ao período de estiagem e à influência do fenômeno El Niño.


Durante o alerta, é temporariamente proibida a captação particular de água nas lagoas sob responsabilidade do município para fins de irrigação agrícola ou outras atividades produtivas.


De acordo com a administração municipal, o alerta hídrico tem caráter preventivo, com o objetivo de promover o uso consciente da água. No decreto, o consumo humano é definido como prioridade legal e determina a preservação das lagoas de Liberdade e de São Pedro. 


A prefeitura afirmou que adota medidas para garantir a continuidade do abastecimento de água na cidade e segue monitorando a situação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Mudança de rota

Voos desviados de Confins (MG) para Vitória provocam filas no aeroporto

Publicado em 30/10/2026 às 11:56
O Aeroporto de Vitória registrou grande movimentação na manhã desta sexta-feira (30)
O Aeroporto de Vitória registrou grande movimentação na manhã desta sexta-feira (30) Leitor A Gazeta

O Aeroporto de Vitória registrou movimentação acima do normal na manhã desta sexta-feira (30). Os passageiros relataram filas e grande concentração de pessoas no local. 


Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, a Zurich Airport Brasil, o aumento no fluxo ocorreu após seis voos da Azul, que tinham como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), serem desviados para o Espírito Santo.


Em nota, a Azul informou que a situação ocorreu em razão da suspensão temporária das operações na pista do aeroporto e que foi por um motivo alheio ao controle da companhia. Os voos alternados estão seguindo para o destino final ao longo desta sexta-feira.


A empresa também informou que os passageiros afetados estão recebendo assistência conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia lamentou os transtornos causados pela alteração.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Atenção!

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES

Publicado em 30/10/2026 às 10:54
tempo chuvoso vitória
Aviso é válido durante toda esta sexta-feira (30) Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo, válido até as 23h59 desta sexta-feira (30). 


O aviso meteorológico, de perigo potencial (cor amarela), já está em vigor e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. 


O Inmet recomenda que, em casos de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas; não usem aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade; e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Serviço 

Telefones de emergência

Defesa Civil: 199 

Corpo de bombeiros: 193

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Homem é assassinado a tiros no bairro Campina Grande, em Cariacica

Publicado em 30/10/2026 às 10:03

Um homem identificado como Daniel Antônio de Oliveira, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Campina Grande, em Cariacica.


Moradores contaram à Polícia Militar que foram acordados após ouvirem cerca de cinco disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, a região onde ocorreu o crime é conhecida pela intensa atividade do tráfico de drogas.


Daniel foi atingido por disparos no ombro e na cabeça.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Programa

Detran-ES divulga suplentes no programa CNH Social na próxima terça (3)

Publicado em 30/10/2026 às 08:21
CNH Reprodução/Pixabay

A lista de suplentes no Programa CNH Social 2026 será divulgada às 12h da próxima terça-feira (3).

 

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou que os nomes dos selecionados serão divulgados no site do programa (clique aqui). A partir da publicação, os beneficiários já podem realizar a matrícula, que acontece entre os dias 3 e 18 de novembro. 


A lista de suplentes vai convocar os candidatos em ordem de classificação para preencher as vagas que não foram ocupadas pelos primeiros selecionados, que não cumpriram os prazos estabelecidos para a realização do processo de habilitação. 


A CNH Social é um programa para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita e, neste ano, cerca de nove mil vagas foram ofertadas. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Resgate animal

Vaca é resgatada por bombeiros após passar três dias presa em vala no ES

Publicado em 29/10/2026 às 19:00
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
 Vaca é resgatada após ficar três dias presa em vala Crédito:Corpo de Bombeiro 

Uma vaca foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (29), após passar três dias presa em uma vala na zona rural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.


Segundo o proprietário, o animal caiu na vala enquanto fugia de cães. Ao perceber que a vaca não conseguia sair do local, ele tentou retirá-la por conta própria, mas não teve sucesso.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o resgate, o animal foi entregue ao proprietário e ficou sob os cuidados de um médico-veterinário.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Acidente entre ônibus afeta trânsito no Centro de Vitória

Publicado em 29/10/2026 às 17:53
Janela do Transcol foi quebrada durante o acidente Maurílio Mendonça

Um acidente envolvendo um ônibus do Sistema Transcol e outro coletivo provocou transtornos no trânsito do Centro de Vitória, nesta quinta-feira (29). 


Segundo a Guarda Municipal, o ônibus do Transcol atingiu o retrovisor de outro coletivo, utilizado para viagens particulares. Com o impacto, os vidros de algumas janelas do Transcol estilhaçaram. Ninguém ficou ferido.


Os motoristas foram orientados a retirar os veículos da via e registrar um boletim de ocorrência pela internet. Após a retirada dos ônibus, o trânsito foi normalizado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Rio Novo do Sul

Publicado em 29/10/2026 às 15:41

Dois homens morreram em um acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo a Ecovias Capixaba, a colisão envolveu um carro e uma carreta.  


As duas vítimas estavam no Fiat Uno. Elas foram identificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como Darlisson dos Santos Barbosa, de 20 anos, que dirigia o carro, e Layhon César Santos Dourado, 25 anos, passageiro do veículo. Eles trabalhavam em uma empresa de refrigeração. 

Já o motorista da carreta, que viajava sozinho, saiu ileso. Em relato à PRF, o caminhoneiro disse que o condutor do Uno tentava ultrapassar um ônibus quando se deparou de frente com a carreta, que transportava produto inflamável.

A dinâmica narrada pelo motorista foi gravada por uma câmera de monitoramento instalada no próprio veículo de carga e checada pela PRF. A rodovia ficou totalmente interditada das 13h40 às 14h35 e das 16h às 17h15, para os trabalhos periciais.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e os corpos das duas vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência ficou a cargo da PRF.

*Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Crimes

Foragido por homicídio e ocultação de cadáver no Sul do ES é preso no Pará

Publicado em 29/10/2026 às 11:52
Petricio Colli Secchin foi encontrado no Pará
Petricio Colli Secchin foi encontrado no Pará, na quarta-feira (28) Crédito: Divulgação | PCES

Um homem procurado pela Justiça por crimes como homicídio e ocultação de cadáver no Sul do Espírito Santo foi preso na quarta-feira (28), em Paragominas, no Pará. Petricio Colli Secchin foi localizado em uma ação integrada entre as polícias civis dos dois estados, com participação do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT-Norte).


Segundo a Polícia Civil, o homem tinha três mandados de prisão. Um deles era preventivo, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Outro foi expedido após condenação definitiva pelo Tribunal do Júri a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado e furto.


O terceiro mandado era referente a uma condenação por porte ilegal de arma de fogo, com pena de quatro anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.


Petricio foi encontrado no bairro Jardim América e não ofereceu resistência durante a abordagem. Ele foi encaminhado à autoridade competente para os procedimentos legais e permanece no sistema prisional do Pará. Uma possível transferência para o Espírito Santo depende de decisão judicial.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

PM prende suspeito e recupera equipamentos de igreja furtada em Vila Velha

Publicado em 29/10/2026 às 11:50
PMES recupera equipamentos de sonorização furtados de igreja em Vila Velha
PMES recupera equipamentos de sonorização furtados de igreja em Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

Equipamentos de sonorização furtados da Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila Velha, na última terça (27), foram recuperados na noite de quarta-feira (28). Além dos materiais, um jovem, de 19 anos, foi preso e encaminhado ao sistema prisional. 


De acordo com a Polícia Militar, as equipes intensificaram as buscas em locais já conhecidos pelo recorrente comércio de ilícitos, após informações levantadas pelo serviço de inteligência da Unidade indicando que a igreja havia sido invadida e furtada.  


Os militares, durante patrulhamento no bairro Divino Espírito Santo, foram até uma residência abandonada e avistaram o jovem tentando fugir, pulando o muro do imóvel. Ele foi alcançado em um beco próximo.


Posteriormente, os militares realizaram buscas na casa e encontraram uma mesa de som, duas caixas de som e cabos de áudio, além de um simulacro de arma de fogo. Segundo a corporação, uma representante da paróquia esteve na delegacia e reconheceu os equipamentos como sendo os mesmos furtados da instituição religiosa.


O suspeito sofreu cortes nas mãos durante a fuga e foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória para atendimento médico. Após alta, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por receptação e foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Feminicídio na Bahia

Homem é preso no ES suspeito de matar mulher e enterrar corpo em Morro de São Paulo

Publicado em 29/10/2026 às 10:47

Um homem suspeito de matar uma mulher e ocultar o corpo dela na Bahia foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na manhã de quarta-feira (28), em uma propriedade rural no Córrego de São José, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.


De acordo com a corporação, o crime aconteceu em 18 de julho, na região de Morro de São Paulo, distrito de Cairu, na Bahia. Após a morte, o suspeito teria enterrado o corpo em uma cova rasa ao lado da residência onde morava. O cadáver foi encontrado no dia 25 de julho, sete dias depois.


Dias após o crime, a Polícia Civil capixaba recebeu informações das forças de segurança baianas sobre o possível paradeiro do investigado. Durante as diligências, os agentes identificaram que ele havia mudado de endereço e passaram a procurá-lo em uma propriedade rural no município.


Segundo a polícia, o homem foi detido enquanto se preparava para sair do imóvel. Ele permanece preso à disposição da Justiça da Bahia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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