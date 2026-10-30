Marilândia decreta alerta hídrico devido à estiagem e El Niño

A Prefeitura de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, decretou estado de alerta hídrico na quinta-feira (29). Segundo o decreto, a medida foi adotada diante da redução do nível dos reservatórios e da vazão das fontes utilizadas no abastecimento do município. O documento atribui o cenário ao período de estiagem e à influência do fenômeno El Niño.





Durante o alerta, é temporariamente proibida a captação particular de água nas lagoas sob responsabilidade do município para fins de irrigação agrícola ou outras atividades produtivas.





De acordo com a administração municipal, o alerta hídrico tem caráter preventivo, com o objetivo de promover o uso consciente da água. No decreto, o consumo humano é definido como prioridade legal e determina a preservação das lagoas de Liberdade e de São Pedro.





A prefeitura afirmou que adota medidas para garantir a continuidade do abastecimento de água na cidade e segue monitorando a situação.