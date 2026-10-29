Galpão de fazenda desaba e mata dois trabalhadores em Pedro Canário

Dois trabalhadores morreram e outros dois ficaram feridos após o desabamento de um galpão em uma fazenda em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, outros dois funcionários que estavam no local saíram ilesos.





A corporação informou ainda que os dois trabalhadores feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Durante a ocorrência, os bombeiros também resgataram uma das vítimas em meio aos escombros do galpão. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.





De acordo com a Polícia Civil, os corpos dos trabalhadores que morreram serão encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML). As circunstâncias do desabamento ainda não foram esclarecidas. A reportagem solicitou mais informações aos órgãos que atenderam a ocorrência.