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Caso Master

Leilão do Banco Master e Will Bank tem móveis de escritório de luxo; veja como participar

Um lote com 20 cadeiras Herman Miller está cotado a R$ 98 mil; também há marcas como Haworth e Fernando Jaeger; disputa será em 9 de novembro

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 12:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2026 às 12:03
SÃO PAULO - Móveis, itens de decoração, eletrodomésticos e computadores com que Daniel Vorcaro mobiliou os escritórios do Banco Master e Will Bank irão a leilão online. A disputa ocorrerá no portal da Kwara, no dia 9 de novembro, a partir das 9h30.
O leilão reúne mais de 400 lotes (variando de R$ 51 a R$ 98 mil), em sua maioria de mobiliário corporativo. Entre os itens estão marcas como Herman Miller e Haworth, Charles Eames, Artefacto, Fernando Jaeger, Haworth, com cadeiras, estações de trabalho, gaveteiros, mesas, poltronas e sofás. Há ainda televisores, monitores, notebooks, pufes e livros de grife.
A lista completa com descrições, fotos e valores iniciais dos lances, pode ser consultada no site da Kwara.
20 cadeiras Herman Miiler (R$ 98 mil), estação de trabalho para 10 lugares (R$ 4.270) e sofá com chaise Fernando Jaeger (R$2,8 mil) estão entre itens do leilão do Banco Master
20 cadeiras Herman Miiler (R$ 98 mil), estação de trabalho para 10 lugares (R$ 4.270) e sofá com chaise Fernando Jaeger (R$2,8 mil) estão entre itens do leilão do Banco Master Divulgação/Kwara
A autorização do leilão foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na última terça-feira (27). Segundo a Kwara, o leilão partiu de pedido da EFB Regimes Especiais de Empresas, a liquidante do Banco Master.
O Banco Central liquidou o Master em novembro de 2025, já sob suspeita de fraudes. Vorcaro foi preso pela primeira vez um dia antes da liquidação, enquanto tentava deixar o Brasil.
Os desdobramentos do caso arrastaram políticos de esquerda e direita ao centro do escândalo, junto com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), ex-diretor do Banco Central e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.
Os bens estão armazenados em Taboão da Serra (SP), em galpão próprio da Kwara, onde devem ser retirados em caso de arremate.
O mobiliário começou a ser levado para o espaço em abril, mesmo mês em que terminou o contrato de locação do Auri Plaza, prédio na Vila Olímpia, em São Paulo (SP), onde ficava a sede do Master. A instituição financeira ocupava quase 30 mil metros quadrados distribuídos em três edifícios.
Como participar
Para dar lances, é preciso se cadastrar na plataforma Kwara (www.kwara.com.br), responsável por administrar o leilão em nome do Banco Master e da Will Financeira, ambas em liquidação.O interessado precisa solicitar habilitação na página do leilão pelo menos uma hora antes do horário de abertura.
Já é possível dar lances, mas o leilão mesmo começa às 9h30 (horário de Brasília) do dia 9 de novembro, uma segunda-feira. A disputa é encerrada por lote, um a um, em sequência.
O usuário pode ofertar lances manuais ou programá-los para ocorrerem no automático, conforme as configurações de valores do participante.
Ao final, a vendedora tem até cinco dias úteis para aprovar ou recusar as ofertas. É possível, aliás, dar lances abaixo do preço inicial. Neste caso, se não houver lances maiores vencedores, a proposta vai à vendedora e pode ou não ser aprovada. O edital prevê ainda que o leilão pode ser suspenso a qualquer momento.
Os produtos são vendidos "no estado de conservação em que se encontram", sem garantia de funcionamento ou direito a troca, segundo o edital. Os itens podem ser sucata e apresentar avarias, sinais de uso e desgaste, amassados, riscos, sujeira, ausência de manuais, acessórios ou peças, e até senhas de acesso bloqueadas.
As fotos, descrições e medidas divulgadas no portal são classificadas nos editais como meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro real sobre o estado dos bens ou sobre o que está incluído em cada lote.
Os interessados podem examinar os bens de forma presencial, nas datas e nos locais indicados em cada lote, mas sem testar ou manipular. É proibido entrar com bolsas, mochilas ou sacolas.
O edital estabelece taxas extras a serem pagas por quem arrematar. Além do valor do lance, é cobrada comissão de 5% à leiloeira e uma despesa administrativa por lote, que varia conforme a faixa do lance. Um item arrematado por R$ 1.000, por exemplo, custa na prática R$ 1.396 ao comprador (R$ 50 de comissão e R$ 346 de despesa administrativa).
O pagamento deve ser feito via Pix (QR Code) ou com créditos concedidos pela Kwara (veja como funciona com a empresa) em até um dia útil após a aprovação da oferta. Quem não pagar é considerado desistente e fica sujeito a multa equivalente a 5% (comissão) mais 30% do valor da arrematação, além de ter o cadastro bloqueado na plataforma e poder ser processado ou negativado.
A retirada só é liberada após a confirmação da Kwara, mediante apresentação da nota de venda. Ela deve ocorrer nas datas e horários indicados em cada lote, com agendamento prévio quando exigido. Não é permitida a retirada parcial e o comprador arca com mão de obra, desmontagem, transporte e impostos. Também deve levar veículo, equipe e ferramentas adequados para levar tudo de uma vez.
É importante ler o edital com as regras, também disponível na página do leilão. Além disso, mesmo com preços abaixo do mercado, os descontos podem sumir na disputa por itens mais cobiçados.

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